Muskovi v Tesle šlape na paty Číňan Zhu. Nenápadný šéf pobočky je dvojkou firmy

Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na interní oznámení firmy, do kterého měla možnost nahlédnout.

I nadále bude Zhu viceprezident pro celou Čínu a zůstane mu také odpovědnost za prodej v ostatních částech Asie. Bude tak mít přímý dohled nad dodávkami vozů na všechny hlavní trhy i nad provozem důležitých výrobních center.

Koncem loňského roku Zhu a jeho tým dostali za úkol řešit problémy s výrobou ve Spojených státech. To tehdy vyvolalo mezi jeho kolegy očekávání, že je připravován na větší roli v automobilce. Zhuovo jmenování do globální funkce přichází v době, kdy Muska rozptyluje akvizice Twitteru a analytici a investoři do Tesly naléhají, aby přijal kroky, které by mu umožnily zaměřit se na Teslu.

Tesla v pondělí oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí dodala 405 278 vozů, což bylo méně, než čekali analytici. Ve stejném období loni Tesla dodala na trh 308.600 vozů. Za celý rok 2022 se prodej Tesly zvýšil o 40 procent na rekordních 1,31 milionu automobilů.

Nenápadný muž vzadu

Zhu se narodil v Číně, nyní však vlastní novozélandský pas. Do Tesly nastoupil v roce 2014. Předtím byl projektovým manažerem ve firmě, kterou založili jeho spolužáci, a která radila čínským dodavatelům pracujícím na infrastrukturních projektech v Africe.

V době dvouměsíčních omezení pohybu v souvislosti se snahou zabránit šíření nemoci covid-19 byl Zhu mezi zaměstnanci, kteří spali v továrně, protože se snažili udržet ji v provozu. Když Tesla minulý měsíc na svůj Twitter umístila obrázek na oslavu toho, že její továrna v texaském Austinu dosáhla milníku ve výrobě Modelu Y, byl Zhu mezi stovkami usmívajících se dělníků v tovární hale.

Zhu je nenápadným manažerem, chodí nakrátko ostříhaný a dává přednost fleecovým bundám se značkou Tesla. Bydlí ve vládou dotovaném bytě vzdáleném deset minut od šanghajské gigafactory. Vedení hlavních výrobních centrech přebírá v době, kdy se Tesla připravuje na uvedení svého modelu Cybertruck a modernizované verze sedanu Model 3. Tesla rovněž uvedla, že vyvíjí levnější elektromobil, další podrobnosti k plánu však neposkytla.

Člen správní rady Tesly James Murdoch v listopadu řekl, že společnost nedávno identifikovala možného Muskova nástupce, jeho jméno však neuvedl.