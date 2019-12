RECENZE: BMW 330i je důkazem toho, že méně je někdy více

Praha Trojkové BMW je typickým zástupcem prémiových sedanů střední třídy. Platí mezi nimi dlouho za etalon sportovního pojetí takového vozu, v posledních letech z něj ovšem BMW udělalo trochu univerzálnější auto. S novou, již sedmou generací, se snaží ještě rozšířit praktičnost a vrátit se přitom ke sportovním kořenům. Ne vždy se to ale daří.

Německé prémiové automobilky nabízí své modely v nekonečném množství variací a různých voleb motoru, pohonu, karoserie či dokonce i prvků příplatkové výbavy až přechází zrak. Na jednu stranu má tento trend velké pozitivum: zákazník si může auto vybrat přesně tak, jak mu to vyhovuje, přizpůsobit si ho zcela svému vkusu. Tedy, pokud mu to jeho peněženka dovolí, protože ony volby dovedou být v případě takových značek pěkně drahé.

Má to ale také jednu nevýhodu, kterou si popíšeme na příkladu nové generace BMW 3. Každá konfigurace vozu totiž dovede být hodně odlišná a když tak usednete za volant různých variant BMW 3, pokaždé dostanete do rukou docela jiné auto. Auto, které může někomu vyhovovat, ale jiného docela slušně štvát. Tak, jako se to stalo v případě testovacího BMW 330i, které nám na týden dělalo společnost.

Zbytečné doplňky

To auto totiž zkazily sportovní doplňky. Ne, to není žádný absurdní stesk. BMW 3 je sice sportovní sedan střední třídy, ale také to stále je normální auto na úplně běžnou jízdu, které má řidiči přinést onu radost z jízdy, která se kdysi dostala i do sloganu automobilky. Jenže v případě testovaného BMW 330i byla ona radost proměněna spíše ve starost v podobě obřích dvacetipalcových kol s pneumatikami jako šlupičky.

To už není obutí na běžnou jízdu, každý výmol o sobě dává vědět ohromnou ranou, která budí obavy o proražení kola a řidič za volantem jen trne. Co naplat, že na krásné silnici podvozek drží tak, že je rychlejší než motor, když takových cest jsme během asi tisíce testovacích kilometrů potkali jen pár. Testované 330i je tak důkazem, že velká kola dovedou auto zničit. Ale pozor, na výkonnějších verzích trojkového BMW možná mohou fungovat, protože tam na ně už může být vyladěný podvozek, 330i prostě počítá s realističtějšími rozměry jako osmnáct palců.

Navíc ta kola na autě už vypadají trochu extrémně a společně s dalšími, tentokrát už designovými, doplňky M Performance (dokoupit si je může zákazník kdykoli) dělají z 330i auto, kterým vlastně není. Toto provedení vypadá hodně sportovně, skoro jako by před námi stála nabroušená M3. Dynamický charakter podtrhuje výrazná modrá metalíza testovaného vozu.

Obzvlášť, když pod kapotou testovaného kusu byl „jen“ přeplňovaný dvoulitr s výkonem 190 kW (258 koní). Ne, to samozřejmě není málo, ale není to žádná hodnota brutálního sporťáku, kterou vzhled naznačuje. Přitom v nějaké konzervativnější variantě by to byla ideální kombinace: elegantní BMW 3 se solidně silným dvoulitrem umí být komfortní, přitom rychlé a na poměry vozů střední třídy pro řidiče i dostatečně zábavné. Obří kola a spojlery k tomu opravdu nepotřebuje. O nich totiž zábava za volantem není.

Dynamika i pohodlí

BMW 330i (když odhlédneme od použitých kol), totiž umí hezky měnit polohy a to podle toho, jaký jízdní režim řidič zvolí. V komfortním to je příjemný klidný vůz (ověřili jsme si u jiné verze „trojky“), ve sportovním pak auto s hezky zostřenými reakcemi, které může řidič bravurně krotit při sportovní jízdě.

Ačkoli nová generace s označením G20 opět oproti předchůdci narostla, je o něco lehčí, takže i dynamičtější a zábavnější. Ve spojení s příjemně fungující automatickou převodovkou je 330i s benzínovým čtyřválcem nečekaně rychlé auto: zrychlení z nuly na 100 km/h za 5,8 sekundy je parádní výkon. Dojem trochu kazí dva detaily: v komfortním režimu jsou reakce převodovky pomalé, což dovede být nepříjemné při předjíždění. Ve sportovním zase auto posílá do kabiny skrze reproduktory umělý zvuk, který má přidat na dramatičnosti zvuku motoru, ale ve skutečnosti jen otravuje. Jak jsme zjistili později (za asistence inženýrky, která se na vývoji palubního systému BMW podílela), jde tato nepříjemnost utlumit, ale chce to důkladné pátrání v menu.

Ostatně, intuitivnost palubního systému BMW není zcela ideální, konkurence to zvládá v poslední době trochu lépe. To interiér trojky samotný příjemně překvapí (až na některé estetické detaily). Je z hodnotných materiálů a především je konečně prostorný. Opravdu. V BMW 3 G20 se nebudou tísnít ani cestující na zadních sedadlech, kteří bývali u tohoto modelu dlouho tak nějak na „druhé koleji“.

Kdo tedy bude své nové BMW 3 konfigurovat s rozumem, získá ve výsledku příjemné, dynamické, zábavné a přitom i komfortní a prostorné auto. Takové, jaké by BMW 3 mělo skutečně být. Benzínový motor mu určitě sluší, byť šestiválec by byl příjemnější (ten je k dostání jako 340i), ale také dražší. Pohon všech kol můžete s klidem vynechat, alespoň trochu ušetříte. Ono totiž BMW 3 není levné zboží, byť základní cena testovaného provedení 1 084 200 korun vypadá lákavě. Jenže příplatky dovedou cenu snadno vyhnat k dvojnásobku, jen ony optické doplňky vyšly na bratru čtvrt milionu.