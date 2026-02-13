USA povolily čtyřem firmám z Evropy těžit ve Venezuele. Rusku investice zakázaly

Americká vláda rovněž povolila firmám z celého světa uzavírat s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA smlouvy o nových investicích do venezuelského ropného a plynárenského sektoru.
Toto povolení se však nevztahuje na transakce, jejichž součástí by byly podniky z Ruska, Íránu a Číny.
Nejnovější kroky americké vlády podle Reuters představují nejrozsáhlejší uvolnění sankcí vůči Venezuele od vojenské operace USA, při níž americké jednotky 3. ledna unesly a do Spojených států dopravily venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu.