USA povolily čtyřem firmám z Evropy těžit ve Venezuele. Rusku investice zakázaly

  19:56aktualizováno  19:56
Spojené státy povolily pěti ropným a plynárenským společnostem obnovení provozu ve Venezuele. Čtyři z těchto firem jsou evropské a jedna americká. Licenci umožňující obnovení ropných a plynárenských aktivit ve Venezuele obdržely americká společnost Chevron, britské firmy BP a Shell, italská společnost Eni a španělský podnik Repsol.
Logo BP, ilustrační foto

Logo BP, ilustrační foto | foto: Reuters

Venezuela nám ukradla ropný průmysl, řekl Trump.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se účastní jednání s ruským...
Rafinerie El Palito venezuelské státní ropné společnosti PDVSA ve městě Puerto...
Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...
15 fotografií

Americká vláda rovněž povolila firmám z celého světa uzavírat s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA smlouvy o nových investicích do venezuelského ropného a plynárenského sektoru.

Toto povolení se však nevztahuje na transakce, jejichž součástí by byly podniky z Ruska, Íránu a Číny.

Nejnovější kroky americké vlády podle Reuters představují nejrozsáhlejší uvolnění sankcí vůči Venezuele od vojenské operace USA, při níž americké jednotky 3. ledna unesly a do Spojených států dopravily venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu.

