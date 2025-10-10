Thajský ministr pro cestovní ruch a sport Atthakorn Sirilatthayakorn poplatek označil jako nezbytný krok pro ekonomické zotavení země po koronavirové pandemii. Dodatečné příjmy do státního kasy by měly pomoci i s financováním dopravní infrastruktury, píše portál Der Standard.
Poplatek se nebude týkat pouze dětí do dvou let věku, diplomatů a osob, pro které je Thajsko pouze přestupní destinace, ať už po silnici, vlakem či letecky.
Turisté budou mít možnost poplatek hradit prostřednictvím mobilní aplikace, na speciální webové stránce nebo dokonce již při nákupu letenek přímo u aerolinek. Navázán by měl být na speciální digitální příjezdovou kartu, kterou musí turisté při příjezdu do země vyplňovat.
Debaty se vedou už pět let
Zdanění turistů se v Thajsku řeší již od roku 2020. Tamní politici se ale na konkrétní podobě nedokázali shodnout. Mimo jiné proto, že snahu o zavedení poplatku výrazně kritizovaly cestovní kanceláře. Ty poukazovaly na možné negativní důsledky kroku, který by mohl vést k úbytku turistů. Analytici pak často upozorňovali na vysoké náklady související s výběrem poplatku i možné technické potíže.
Navzdory poplatku ale Thajsko pro turisty z Evropy zůstane poměrně levnou cílovou destinací. Nová povinnost tedy většinu turistů od návštěvy země neodradí. „Kdo si může dovolit cestovat přes půl světa, určitě ho takový poplatek nepřesvědčí o opaku,“ píše o novém opatření Der Standard.
Zájem turistů o Thajsko ale není letos takový, jak se původně očekávalo. Vláda před nedávnem snížila svůj odhad zisků a nově očekává, že za celý rok 2025 se do Thajska místo původních 40 milionů nakonec vypraví jen 33 milionů turistů.
Příjmy z turismu tvoří až čtvrtinu hrubého domácího produktu Thajska, a proto sedmimilionový výpadek se na chodu země z ekonomického pohledu podepíše. „Turismus je srdcem naší ekonomiky,“ uzavřel pro Der Standard thajský ministr pro cestovní ruch a sport Atthakorn Sirilatthayakorn.