Napsal to list The Telegraph s odvoláním na tvrzení odborového svazu Communication Workers Union (CWU). CWU zastupuje více než 100 tisíc pracovníků pošty.
Podle odborů každý týden odchází téměř 400 doručovatelů. To vyvolává obavy o včasné doručování zásilek o letošních Vánocích. Royal Mail má zhruba 83 tisíc poštovních doručovatelů.
Britská pošta nyní zkouší nový způsob doručování v rámci reformy své povinnosti zajišťovat základní poštovní služby, která jí ukládá doručovat dopisy šest dní v týdnu. Nově přestane v sobotu doručovat dopisy druhé třídy. Odborový svaz CWU, který změny dlouhodobě odmítá, ale varuje, že kvůli zavádění nového systému a rostoucímu počtu balíků může být předvánoční období pro zaměstnance mimořádně náročné. Upozorňuje na vážné provozní problémy a nezvladatelnou pracovní zátěž.
Royal Mail rovněž najímá 22 tisíc dočasných pracovníků, kteří mají pomoci zvládnout dodatečné pracovní zatížení v náročném předvánočním období. Vedení odborů ale varovalo, že firma má potíže s náborem a udržením zaměstnanců. Vyzvalo k urgentním jednáním s vedením společnosti a vládou s cílem pomoci krizi vyřešit.
Minulý týden poštovní společnost oznámila, že v rámci revize své centrály a podpůrných funkcí zruší až 2 500 pracovních míst. Škrty se sice nedotýkají doručovatelů v první linii, podle listu ale poukazují na tlak, kterému podnik čelí kvůli prudkému poklesu počtu posílaných dopisů.
Společnost za poslední čtyři roky nahromadila ztrátu 800 milionů liber (23,1 miliardy Kč). Roční objem dopisů klesl o 70 procent na šest miliard. Před dvěma desítkami let dosahoval vrcholu kolem 20 miliard. Poštovní společnost rovněž čelí silnému politickému tlaku kvůli klesající kvalitě služeb, kdy domácnosti upozorňují na dlouhá zpoždění při doručování dopisů.
Průzkum organizace Citizens Advice zjistil, že pošta loni o Vánocích nedoručila včas dopisy a balíky přibližně 16 milionům lidí. Regulační úřad Ofcom společnosti opakovaně udělil pokuty za nesplnění doručovacích cílů. Firma se zavázala v příštích pěti letech investovat 500 milionů liber do řešení problému opožděného doručování dopisů. Peníze jsou určené na posílení personálu.
Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516. Zaměstnává celkem přes 150 tisíc lidí.