Agentura Reuters označila dohodu za milník po letech bojů, které začaly v srpnu 2020, kdy se prezident Donald Trump poprvé neúspěšně pokusil aplikaci zakázat kvůli obavám o národní bezpečnos. Poznamenala, že aplikaci pro krátká videa používá více než 200 milionů Američanů, tedy více než polovina obyvatel Spojených států.
„Společnost TikTok USDS Joint Venture LLC zabezpečí data, aplikace a algoritmy amerických uživatelů prostřednictvím opatření na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti,“ uvedla společnost.
Dohoda stanoví, že američtí a globální investoři, včetně technologické společnosti Oracle, soukromé investiční skupiny Silver Lake a společnosti MGX se sídlem v Abú Zabí, budou mít v novém společném podniku podíl 80,1 procenta, zatímco ByteDance si ponechá 19,9 procenta.
Ujednání o prodeji svých amerických aktivit společnému podniku řízenému americkými investory podepsala čínská sociální síť TikTok loni v prosinci, informoval server Axios s odvoláním na interní memorandum, které rozeslal generální ředitel TikToku Shou Zi Chew. TikTok podepsal ujednání o založení společného podniku kontrolovaného Američany, aby se vyhnul zákazu působení ve Spojených státech.
Konec dlouhé války?
Prodej amerických operací sociální sítě TikTok bude završením dlouhodobé snahy americké administrativy zmírnit obavy o národní bezpečnost. Americké úřady byly přesvědčeny, že prostřednictvím TikToku může Peking shromažďovat citlivé informace o amerických občanech, šířit mezi nimi čínskou propagandu či získat přístup k aplikacím v mobilních telefonech i jiných zařízeních.
Prezident Donald Trump v září podepsal exekutivní příkaz, podle něhož prodej amerických operací sociální sítě TikTok americkým investorům splní bezpečnostní požadavky zákona z roku 2024. Ten podepsal Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden; podle tohoto zákona měla společnost ByteDance prodat aktiva TikToku americké společnosti, jinak jí hrozil zákaz činnosti ve Spojených státech. Trump ale po svém návratu do Bílého domu platnost zákona několikrát odložil ve snaze nezhoršit vztahy s Pekingem.
„Jsem moc rád, že jsem pomohl zachránit TikTok!“ napsal nyní na své sociální síti Truth Social prezident Trump, podle kterého TikTok nyní bude vlastnit skupina velkých amerických vlastenců a investorů, největší na světě. „Rád bych také poděkoval čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi za spolupráci s námi a za to, že dohodu nakonec schválil. Mohl jít i jinou cestou, ale neudělal to, a jeho rozhodnutí si vážíme,“ dodal.