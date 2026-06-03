Čang I-ming si zároveň upevnil pozici nejbohatšího Číňana. Jeho majetek od roku 2019, kdy jej agentura Bloomberg začala sledovat, vzrostl více než sedminásobně. Za růstem jeho jmění stojí také rychle rostoucí byznys v oblasti umělé inteligence. Významnou roli sehrál chatbot Doubao vyvíjený právě společností ByteDance, který podle dostupných údajů využívá více než 300 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
Agentura Bloomberg v minulosti zohledňovala při ocenění společnosti ByteDance také nejistotu spojenou s budoucností TikToku ve Spojených státech. Poté, co americká Sněmovna reprezentantů v roce 2024 schválila legislativu, která podmiňovala další fungování aplikace jejím prodejem americkému vlastníkovi, uplatňovala Bloomberg na hodnotu firmy 25procentní rizikovou srážku.
Situace se však změnila na začátku června. ByteDance dokončil převod části svých amerických aktivit na konsorcium domácích investorů, a tak výrazně zmírnil regulatorní nejistotu, která nad společností visela několik let. Tento krok podle analytiků snížil riziko dalších omezení ze strany amerických úřadů a přispěl k růstu tržního ocenění.
Právě toto nové ocenění společnosti ByteDance zvýšilo Čangovo jmění během krátké doby o více než 24 miliard dolarů (asi 500 miliard korun).
Agentura Bloomberg při svých výpočtech vycházela z aktuálních valuací předních institucionálních investorů, mezi které patří například BlackRock, Fidelity Investments, T. Rowe Price, HSG či General Atlantic.
Analytička Amy Linová ze společnosti Capital Securities potvrdila, že za růstem hodnoty společnosti ByteDance stojí především silné hospodářské výsledky firmy a úspěch jejích produktů v oblasti umělé inteligence. „Vyšší ocenění odráží silné základy společnosti i úspěch AI nástrojů, jako je Doubao,“ uvedla.
Čínský gigant hledá další příjmy
Společnost ByteDance dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější soukromé technologické firmy v Číně. Úspěch jejího chatbota Doubao jí navíc otevírá nové zdroje příjmů. Podle médií firma zvažuje zavedení předplatného, což je na čínském trhu digitálních služeb stále spíše výjimečný model. Pokud se tento krok podaří prosadit, mohl by společnosti přinést další miliardy dolarů a posílit její postavení v rychle rostoucím segmentu umělé inteligence.
Na pozitivní vyhlídky společnosti upozornil také analytik Ke Yan ze společnosti DZT Research. „Odstranění nejistoty kolem amerického trhu odemklo nový růstový potenciál společnosti ByteDance,“ uvedl.
Investoři nyní pozorně sledují především ambice podniku v oblasti umělé inteligence. Podle agentury Bloomberg chce společnost letos investovat až 70 miliard dolarů (zhruba 1,4 bilionu korun) do vývoje AI technologií, aby upevnila svou pozici na čínském trhu a zároveň zvýšila konkurenceschopnost vůči největším americkým technologickým firmám. Financování těchto plánů má ByteDance podpořit mimo jiné z rekordního zisku, který podle dostupných informací v roce 2025 dosáhl zhruba 50 miliard dolarů (asi 1 bilion korun), uzavírá agentura Bloomberg.