Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. Apple vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Apple Watch.
„Být generálním ředitelem společnosti Apple a dostat důvěru vést takovou mimořádnou společnost bylo největší poctou mého života,“ uvedl Cook. Ten nyní ve vedení představenstva bude pomáhat společnosti v jednáních s politickými představiteli zemí.
Změna ve vedení není zcela překvapivá, o Cookově očekávaném odchodu média informovala již v uplynulých měsících. Agentura DPA napsala, že Ternus je již nějakou dobu považován za Cookova nástupce.
Společnost Apple založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. Počítačová firma patří k nejhodnotnějším firmám na světě a s pobočkami ve více než 25 zemích světa má v současnosti zhruba 166 0000 zaměstnanců. Loni v říjnu přesáhla tržní hodnota společnosti Apple poprvé čtyři biliony dolarů (85 bilionů korun). Firma se tak podle agentury Bloomberg stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila.