Cena toaletního papíru roste. Na vině je i omezení výroby dřeva v Kanadě

Společnost NielsenIQ informovala, že maloobchodní ceny toaletního papíru v USA se od července roku 2021 do konce loňského roku zvýšily přibližně o dvacet procent. Rostoucí náklady se totiž mnohé firmy rozhodly propsat do cen koncových produktů a podobně jsou na tom třeba i papírové kapesníky. Informovala agentura Bloomberg.

Nynější problémy na trhu s toaletním papírem tak jsou ukázkou toho, jak je pro globální dodavatelské řetězce těžké se odrazit od výkyvů, které trhy v posledních letech zažívají. Ať už jde o důsledek výrobních a logistických problémů během pandemie nemoci covid-19 nebo nynější ruské invaze na Ukrajinu, která vedla k divokým cenovým výkyvům i k nedostatku některých surovin na globálních trzích.

Kanadský trh se dřevem se začal propadat po roce 2021, kdy zaznamenal jedno z nejúspěšnějších období v historii. Výrobci jako West Fraser Timber nebo Canfor poté ale začali své kanadské provozy postupně omezovat, a to hlavně v oblasti Britské Kolumbie, kde se produkuje jeden z nejvíce prémiových druhů buničiny na světě. Je známý tím, že dodává toaletnímu papíru specifickou hebkost a na Kanadu připadá asi polovina celosvětové výroby.

„Je opravdu škoda, že nynější trh prochází fází útlumu,“ uvedl pro agenturu Bloomberg manažer výrobní firmy BC Pulp and Paper Coalition, kterým je Joe Nemeth. Ten zároveň dodal, že společnosti nemohou tuto surovinu jen tak něčím nahradit.

Třeba ceny toaletních papírů značky Kimberly-Clark se za posledních několik měsíců v USA zvýšily asi o 9,7 procenta. Spotřebitelé se kvůli vyšším cenám tohoto toaletního papíru snaží přejít k levnějším značkám i prostým omezením spotřeby. Prodeje toaletních papírů Kimberly-Clark se za uplynulé tři měsíce propadly asi o 2,9 procenta a Kimberly-Clark zároveň nevyloučila, že by v dalších měsících už znovu nezdražovala.

Dobrou zprávou pro spotřebitele ale je, že dramatičtější dopad do konečných cen toaletního papíru je částečně vyvažován vyšší nabídkou ze severní Evropy, jak pro agenturu Bloomberg uvedl analytik Kevin Mason ze společnosti ERA Forest Products Research. Výrobci ze Švédska a Finska do druhé poloviny roku 2023 totiž oproti původním plánům přidají o 1 milion tun výrobní kapacity ročně navíc, což by mělo kanadské ztráty do velké míry vyrovnat a výraznější dopad do cen eliminovat.