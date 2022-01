Japonská jednoduchost. Malý rohový dům v Tokiu získal pozornost celého světa

I přes odvážný betonový vzhled do města zapadá, tedy alespoň do toho japonského. Je ve stejné hmotě jako okolní domy v ulici, a ač se výrazně odlišuje, ničím nevyčnívá. Plní všechno to, co se od moderního městského domu očekává. V úrovni ulice je nějaká společenská funkce, obchod, služby nebo restaurace, nabízí bydlení i pracovní příležitosti.

Ukazuje také, že i malá parcela se dá dobře využít. To v japonské metropoli nepřekvapí, ceny pozemků jsou vysoké a využit je každý kousek. V okolí domu prakticky neexistují volné plochy, chybí parkování i zeleň.

Architekt Rjúiči Sasaki tvoří podobné domy už řadu let. Tokijský rodák studoval design domů ve Spojených státech. V tomto případě mu asistovala i designérka a architektka Rieko Okamurová.

Moderní budova o čtyřech poschodích je ze železobetonu a architekti uvádí, že si hraje i se světlem a stíny a během dne nabývá různých výrazů. Celkem obsahuje šest bytů, po dvou na každém z obytných pater. Jeden z nich je vždy menší, s plochou od 21 do 25 metrů čtverečních, tedy typicky pro samostatně žijící Japonce. Větší byty mají kolem 38 metrů, horní patro tvoří kanceláře.