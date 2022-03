Co lidé hledají ve velkých nákupních centrech? Nákup už hlavní roli nehraje, říká Tomáš Prouza

Lidovky.cz: Na okraji téměř každého města je maloobchodní park. Jaký to má vliv na celkovou kulturu nakupování?

Retail parky výrazně zvedly zejména v menších městech kulturu nakupování – na jednom místě nabízejí moderní prodejny i provozovny různých služeb s dostatkem parkování a šancí vyřídit veškeré potřebné nákupy bez přejíždění mezi jednotlivými obchody. Navíc je to šance pro obchody, které by samostatně do daného města nešly, přitáhnout více zákazníků a efektivně fungovat.