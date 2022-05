Nový kotel úsporu nezajistí. Jak snížit náklady a správně nastavit topný systém?

Na paměti by to měly mít především domácnosti, které patří do cílové skupiny příjemců takzvaných kotlíkových dotací, tedy domácnosti nízkopříjmové. Ekologie totiž jejich motivací možná nikdy nebyla, současný růst cen energií, a tedy růst celkových nákladů na vytápění je ale možná k takové výměně motivuje. Skokový nárůst nákladů na teplo by přitom pro ně totiž mohl být zásadním problémem.

Ceny energií rostou a prognózy z hlediska budoucího vývoje nejsou příliš příznivé. Drahé energie tu s námi nejspíš zůstanou, i když se podaří aktuální situaci způsobenou válkou na Ukrajině a nejistotou dodávek plynu a ropy z Ruska vyřešit. Možná i proto uvažuje řada domácností nad změnou způsobu vytápění svého obydlí.