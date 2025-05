Autor: ČTK , Lidovky.cz

10:04 , aktualizováno 10:04

Topná sezona v Česku skončila, letos byla mírně nadprůměrná. Zatímco ta loňská byla nejteplejší za více než 60 let, nyní se klimatické podmínky v topném období vrátily do průměru. Spotřeba tepla tak letos byla meziročně o téměř čtvrtinu vyšší, desetiletý průměr překonala o 3,6 procenta. Od loňského září do konce letošního května se dosud topilo ve 243 dnech.