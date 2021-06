Toyota bude v Kolíně vyrábět nový model malého vozu, detaily firma teprve oznámí

KOLÍN Toyota bude ve svém závodě Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně vyrábět nový model segmentu A, což jsou malé vozy. Zahájení výroby, její předpokládaný objem a název auta oznámí firma v budoucnu, informoval v pátek mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

Nový vůz bude využívat platformu Toyota GA-B. V Kolíně se vyrábí trojice malých aut - Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, letos se k nim přidává také větší model Yaris.

„Jsme přesvědčeni, že tento model bude výrazně přispívat k růstu Toyoty na evropském trhu – to plně odpovídá našemu zapojení do tohoto regionu. Zároveň to bude dostupný vůz, který k naší značce přivede zákazníky segmentu A. Bude vyráběn na stejné platformě jako Yaris a Yaris Cross, což nám přinese úspory z rozsahu – tento aspekt je pro výrobu malých aut zásadní,“ uvedl výkonný viceprezident Toyota Motor Europe Marvin Cooke.

Firma zaměstnává v Kolíně asi 2500 lidí, loni 1. dubna spustila nábor nových zaměstnanců do výroby modelu Yaris, přijmout chce až 1000 zaměstnanců. Představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Podle dat Sdružení automobilového průmyslu klesla v loňském roce výroba aut v kolínské automobilce o 26,4 procenta na 147



865 aut.