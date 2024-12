Z Londýna do New Yorku za hodinu. Plán podvodního tunelu za biliony ožívá

Novou naději na propojení dvou světových metropolí takzvaným „transatlantickým tunelem“ tento týden zažehl plán, na který upozornila světová média. Rychlé podvodní spojení Londýna a New Yorku by mělo umožnit vakuum. V něm by vlaky dokázaly cestovat až osmkrát rychleji, než trvá mezi těmito městy cesta letadlem. Právě rychlost a ekologičnost by podle serverů ospravedlnily astronomickou částku projektu, která činí 20 bilionů dolarů.