Dubajskou čokoládu proslavil TikTok, trend přejímají i čeští výrobci

Podle části výrobců jde o nadhodnocený trend, který kvalitou neodpovídá svému věhlasu, někteří ale tvrdí, že by bylo hloupé na trend nereagovat, a čokoládu začali nabízet.

Od poloviny letošního ledna mohou lidé zakoupit dubajskou čokoládu například v Čokoládovně Janek. Poslední dva týdny tvořila dubajská čokoláda téměř 30 procent všech prodejů, řekl jednatel společnosti Václav Durďák. Dubajskou čokoládu má v nabídce i on-line supermarket Rohlík.cz. „V měsíci jejího uvedení do sortimentu předčila svými prodeji jiné, již zavedené a populární značky,“ uvedla mluvčí Denisa Morgensteinová.

Necelý měsíc prodává dubajskou čokoládu i on-line supermarket Košík.cz. „Zájem je stále velký. A to přesto, že cena je zhruba třikrát vyšší než u běžné čokolády,“ podotkla manažerka Petra Stráňavová. Podle ní jde za poslední roky o největší inovaci, která významně zvedla zájem zákazníků o čokolády a pomůže tak celému odvětví. „Čokoláda se stala trendem, kterým se chce spousta lidí především pochlubit,“ dodala Stráňavová.

Svou verzi dubajské čokolády začne nabízet také Jakub Vobořil, majitel čokoládovny Jakub Vobořil Chocolatier. „Samozřejmě bychom byli hloupí, pokud bychom této situace nevyužili, zákazníci se na ni často ptají, takže není důvod je neuspokojit,“ uvedl. Místo tabulky ale nabídne pralinku ve tvaru polokoule, do které použije mimo jiné vlastní pistáciový slaný nugát.

Vobořil zároveň tvrdí, že nový druh čokolády je dobrým nástrojem k porovnání trhu. „Krásně se ukáže, kdo jen slepě následuje trend za účelem zisku a kdo dá produktu nějakou svou tvář a přemýšlí nad ním,“ podotkl.

Naopak kutnohorské Chocomuseum žádnou verzi dubajské čokolády do své nabídky zařadit neplánuje, podle zástupců firmy totiž čokoláda není chuťově zajímavá. „Cena této cukrovinky, za kterou se prodává, je neadekvátní chuti a je určovaná jen uměle vyvolanou poptávkou,“ uvedla za čokoládovnu Lada Bartošová.

Na Rohlíku stojí 200 gramů dubajské čokolády 399 korun, v Čokoládovně Janek činí cena za 200gramovou tabulku 449 korun. „Je přibližně o 30 až 40 procent dražší než neplněné čokolády, což odpovídá větší pracnosti a ceně pistácií,“ dodal Durďák.

Kvůli nutričním hodnotám a většímu využívání rostlinných olejů v dubajské čokoládě se pro zařazení do nabídky nerozhodl ani majitel Pražské čokolády Steiner & Kovarik Petr Kovařík. „Namísto toho jsme připravili pralinky plné pistácií naší receptury a chystáme pro naše zákazníky chutné alternativy,“ uvedl Kovařík. Ani firma Pralinqa se zatím nechystá dubajskou čokoládu vyrábět, nevylučuje ale využití některých ingrediencí ve svých vlastních pralinkách.

Dubajská čokoláda byla vytvořena v roce 2021 výrobcem Fix Dessert Chocolatier. Podle posledních dat Českého statistického úřadu se od loňského ledna do října dovezlo do Česka ze Spojených arabských emirátů 137 kilogramů čokolády za 88.000 korun. Celkový dovoz čokolády do ČR v uvedeném období dosáhl necelých 12,5 miliardy korun, dovezlo se přes 84 000 kilogramů čokolády.