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V Dukovanech odstavili blok kvůli netěsnosti. Po týdnu opět vyrábí elektřinu

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  9:00aktualizováno  9:00
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Třetí blok jaderné elektrárny Dukovany se po týdnu opět zapojil do standardního provozu a vyrábí elektřinu. Důvodem odstávky byla oprava drobné netěsnosti jedné z armatur. Přerušení provozu nebylo dlouhodobě v plánu.

Ostatní tři bloky po dobu odstávky vyráběly elektřinu bez omezení. „První turbosoustrojí (třetího bloku) připojili energetici v 02:12, druhé v 04:46,“ uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal. Dukovany tak dodržely předpokládaný termín připojení bloku do provozu.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavovány kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.

Čtyři dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.

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