Ostatní tři bloky po dobu odstávky vyráběly elektřinu bez omezení. „První turbosoustrojí (třetího bloku) připojili energetici v 02:12, druhé v 04:46,“ uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal. Dukovany tak dodržely předpokládaný termín připojení bloku do provozu.
Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavovány kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.
Čtyři dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.