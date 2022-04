Třetina uprchlíků z Ukrajiny u nás nejspíš zůstane, odhaduje expert. Jak nejlépe využít jejich kvalifikaci?

„Můžeme předpokládat, že třetina uprchlíků u nás zůstane i po ukončení války. Znamená to šanci trvale získat kvalifikované a relativně snadno integrovatelné pracovníky,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.

Podle něj se tak dá očekávat, že se do pracovního procesu postupně zapojí na 150 tisíc lidí. Je ale otázkou, do jaké míry se podaří využít jejich kvalifikaci a dosavadní pracovní zkušenosti.

Přes půl milionu nových pacientů

Například ve zdravotnictví podle Jana Rechnovského, personalistu z firmy PKF Apogeo, chyběly už před invazí řádově stovky lékařů a tisíce zdravotních sester. „Potřeba vyšetřit přes půl milionu nových pacientů může výrazně zhoršit dostupnost zdravotní péče v celé ČR,“ varuje Rechnovský, hned ale dodává: „Mohli by se o to postarat zdravotníci z Ukrajiny, kdyby k tomu ovšem ministerstvo vytvořilo příslušné podmínky.“

Mohl by to pro ně být odrazový můstek pro další profesní kariéru v Česku. „Pokud jde o prokázání odbornosti, stačilo by prozatím umožnit složení zkoušky v angličtině nebo ruštině a pro zkoušku v češtině nastavit reálnou lhůtu, například tři roky,“ říká Rechnovský. Poukazuje přitom i na to, že univerzálním odborným dorozumívacím jazykem v medicíně je latina.

Jazyková bariéra problémem není

Jazykovou bariéru nepovažují za nepřekročitelnou ani podnikatelé z oboru gastro. „Uprchlíky vítáme a umíme je hned poslat obsluhovat. Jazyková bariéra sice existuje, ale hosté jsou nyní vůči Ukrajincům vstřícnější, tak to jde,“ konstatuje Luboš Kastner, člen představenstva AMSP ČR. „Ukážou v jídelním lístku, co chtějí, a Ukrajinka to namarkuje do systému nebo restaurace vymyslí proces zaškolování. Naučíme je třeba pět frází,“ popisuje Kastner, který je zároveň spolumajitelem firmy Hospodská, kam patří pět velkých plzeňských restaurací a jeden podnik v Praze.

Ukrajinci byli dosud z cizinců druhou nejsilnější pracovní silou v Česku hned po Slovácích. Na konci loňského roku jich u nás bylo podle Ředitelství služby cizinecké policie zaměstnáno téměř 197 tisíc. Většina z nich pracovala v roce 2020 ve zpracovatelském průmyslu, administrativě, stavebnictví, obchodu a dopravě.

„Zaměstnavatelé mohou k vyhledávání pracovníků mezi uprchlíky využívat například platformu, kterou vytvořila agentura CzechInvest. Na druhou stranu tato platforma přináší ukrajinským zájemcům záruku solidních a prověřených zaměstnavatelů, členů AMSP ČR a několika málo dalších organizací, kteří nabízejí uprchlíkům solidní práci. Jde o web jobs4ua.cz, který je propojený i s hlavním informačním webem nasiukrajinci.cz,“ připomíná generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.