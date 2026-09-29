Trump podepsal s lídry AI dohodu o regulaci. Chce jmenovat zmocněnce

Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě rovněž prohlásil, že „samoregulace je velmi důležitá“. Zároveň uvedl, že ještě dnes podepíše dokument, který oficiálně zavede termín „super inteligence“ místo umělé inteligence.
„Budou se kontrolovat sami,“ řekl Trump o podstatě dohody s lídry AI společností. Prezident v úterý na oběd do Bílého domu pozval přední představitele tohoto odvětví, mezi nimiž jsou generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei, šéf OpenAI Greg Brockman, zakladatel Amazonu Jeff Bezos a Elon Musk, jehož sociální síť X zahrnuje vlastní model umělé inteligence s názvem Grok.
Lídři oboru umělé inteligence, kterou Trump označuje jako super inteligenci, se zavázali vytvořit odpovídající ochranná opatření pro tuto rychle se rozvíjející technologii. Dobrovolná dohoda zahrnuje vnitřní a vnější kontroly.
Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem a rizikem, že by se umělá inteligence mohla vymknout kontrole, a také vést v konečném důsledku k ohrožení lidské rasy.
Naopak Trump obavy z AI nesdílí a tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit. Řekl také, že USA mají v této oblasti značný náskok. „Nikdy nebudu bránit rozvoji technologie, která bude mít větší dopad než průmyslová revoluce,“ řekl.
Trumpova důvěra v umělou inteligenci je v ostrém kontrastu s varováními, která zazněla od vedoucích představitelů tohoto odvětví.
Amodei na začátku září vyzval přední firmy v oblasti AI, aby zpomalily vývoj této technologie. V pátek společnost OpenAI oznámila, že pozastaví trénování svého nejnovějšího modelu, protože se množí zprávy o tom, že se agenti umělé inteligence vymykají kontrole.