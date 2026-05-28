Současný pokladník USA Brandon Beach a jeho hlavní poradce Mike Brown podle zaměstnanců Úřadu rytin a tisku opakovaně prosazovali přípravu prototypů bankovek.
Deník oba muže označuje za úředníky jmenované Trumpem. Zaměstnanci uvedli, že tento krok vyvolal obavy, protože vytváření takových bankovek federální zákon v současné době nepovoluje. S deníkem kvůli obavám z následků hovořili pod podmínkou anonymity.
Beach v srpnu a září minulého roku představil zaměstnancům úřadu návrhy vzhledu bankovky včetně jednoho, na kterém je uprostřed Trumpova tvář a po stranách podpisy současného prezidenta a ministra financí Scotta Bessenta. Britský umělec Iain Alexander, který tento návrh vytvořil, uvedl, že o něm hovořil s Trumpem.
Pokud by se takové bankovky podařilo vytvořit, byl by to první případ po více než 150 letech, kdy by na americké měně byla zobrazena žijící osoba.
Spojené státy to zakázaly v roce 1866 poté, co se na pěticentové bankovce objevil portrét řadového úředníka ministerstva financí.
V loňském roce byl v Kongresu předložen návrh zákona, který by umožnil, aby se Trump na 250dolarové bankovce u příležitosti založení země objevil, zůstal však bez odezvy.
Mluvčí ministerstva financí v prohlášení uvedl, že Úřad rytin a tisku se náležitě a proaktivně připravuje na navrhovaný zákon a chce vytvořit pamětní bankovku v hodnotě 250 dolarů, která důstojně připomene 250. výročí založení Spojených států.
Bývalá ředitelka úřadu Patricia Solimeneová a další zaměstnanci Beachovi a Brownovi opakovaně vysvětlovali, že při výrobě bankovky existují právní a procedurální překážky, popisuje WP.
„Řekla jim, že k tomu nemáme oprávnění,“ řekl jeden ze zaměstnanců. „Myslí si, že stačí přes noc něco vytisknout a ono to hned bude fungovat v automatu. To je šílené. Trvá roky a roky vytvořit bankovky tak, aby byly spolehlivé pro veřejnost,“ sdělil zdroj WP.
Solimeneová uvedla, že vedení ministerstva financí ji na konci dubna náhle přeřadilo na jinou pozici. V e-mailu kolegům napsala, že odchází s těžkým srdcem, a doplnila, že toto rozhodnutí nebylo její volbou.
Armádní veteránka byla historicky první ženou v čele úřadu. Do pozice dočasného ředitele byl mezitím jmenován Beachův hlavní poradce Brown.
Ministerstvo financí v prohlášení uvedlo, že Beach „nikdy nepožádal zaměstnance, aby bankovku vytiskli ještě před tím, než ji schválí Kongres“. Úřad se k přeřazení Solimeneové odmítl vyjádřit. Bílý dům na žádosti o komentář nereagoval.
Solimeneová a další zaměstnanci úřadu již dříve souhlasili s vytvořením bankovek v hodnotě 100 dolarů s Trumpovým podpisem. Zdroje WP uvedly, že tyto bankovky, první v americké historii s podpisem úřadujícího prezidenta, se v současné době tisknou ve Washingtonu.
Na rozdíl od nich by však podle expertů 250dolarové bankovky porušily celou řadu stávajících pravidel. Vedle zákazu zobrazování žijících lidí další zákon upřesňuje, jaké nominální hodnoty smí úřad vyrábět. Bankovky v hodnotě 250 dolarů mezi nimi nejsou.
Snahy o vytvoření bankovky se řadí k dalším plánům Trumpovy administrativy na oslavy 250. výročí založení Spojených států letos v červenci. Prezident navrhl vybudovat 250 stop (přibližně 76 metrů) vysoký vítězný oblouk na Arlingtonském národním hřbitově či vytvořit Zahradu hrdinů ve Washingtonu se 250 sochami.
Minulý měsíc také ministerstvo zahraničí oznámilo, že u příležitosti výročí začne vydávat pasy s Trumpovým portrétem a podpisem, což nevyžaduje schválení Kongresem.
27. března 2026