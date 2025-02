Vyšší inflace, nižší ekonomický růst. Trhy už kvůli clům vyhlížejí i pád akcií

Trumpovo nařízení stanovuje pětadvacetiprocentní clo na zboží dovážené z Mexika a Kanady a desetiprocentní na dovoz z Číny.

„Myslím si, že trhy na to zareagují,“ uvedl Mark Malek, investiční ředitel společnosti Siebert Financial v New Yorku. „Dosud trh stál převážně na Trumpově straně, ale to by se mohlo změnit a investoři by mohli zamířit proti němu.“

Ještě během soboty podle Reuters řada investorů doufala, že jde jen o vyjednávací taktiku Bílého domu a že existuje prostor pro diplomatické manévrování.

Stratégové Barclays dříve odhadovali, že cla by mohla způsobit pokles zisků nejvýznamnějších společností zahrnutých v indexu S&P 500 o 2,8 procenta. Ekonomové Goldman Sachs odhadli, že plošná cla na Kanadu a Mexiko způsobí nárůst jádrové inflace o 0,7 procenta a pokles hrubého domácího produktu o 0,4 procenta.

Inflační dopady jsou pro ekonomy i americké domácnosti obzvlášť znepokojivé. Zrychlení růstu cen by totiž přimělo americkou centrální banku Fed zastavit snižování úrokových sazeb. A vyšší úrokové sazby tlumící inflaci by v důsledku přiškrtily ekonomický růst.

Až se v pondělí otevřou burzy, čekají investoři výprodej akcií a dalších rizikovějších aktiv. „Nadhodnocení některých akcií v kombinaci s dopady cel na inflaci a politiku Fedu povede k poklesu,“ uvedl Gene Goldman, investiční ředitel společnosti Cetera Financial Group.

Zatím ale převládá nejistota. Burzovní index S&P 500, který se v současnosti pohybuje kolem historických maxim, tak podle stratégů investiční firmy Evercore ISI může krátkodobě kolísat o tři až pět procent oběma směry.

„Toto je jeden z těch velkých geopolitických momentů, které nelze předpovědět,“ řekl Colin Graham, vedoucí strategií londýnské společnosti Robeco. „Prostě se stanou a vy si musíte následně rozmyslet, co s tím uděláte.“