Je hrozba vysokých amerických cel jen Trumpova taktika? Zasáhla by i Česko

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z Evropské unie clo 50 procent. Podle něj se s EU jedná velmi obtížně a současná jednání s unií nikam nevedou.

„S největší pravděpodobností jde o vyjednávací taktiku, jelikož se americké administrativě nelíbí pomalé tempo jednání. EU nechce ustoupit v oblastech jako DPH nebo regulace amerických technologických firem. Trump očekává, že hrozba cel přinutí EU k mírnějšímu postoji,“ myslí si analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

V případě skutečného navýšení cel by ale podle něj šlo o citelnou ránu pro evropskou ekonomiku, jelikož export představuje důležitý zdroj hospodářského růstu. Podle Pfeilera by trpěla zejména německá ekonomika, což by zprostředkovaně uškodilo i tuzemskému hospodářství.

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala jsou trvalá cla 50 procent na dovoz z EU nepředstavitelná a nereálná. „Případné nastavení tak vysokých cel by vedlo k naprostému ochromení obchodu a růstu potenciálu obcházení cel či snad i pašování. Finanční trhy by byly na velmi stresových úrovních několik let. Než by si ekonomika našla svoji novou cestu, trvalo by to roky,“ vysvětlil Dohnal.

Trumpovu politiku přitom ohodnotil jako plnou zmatků a překvapivých zvratů. „Takže nečekám, že by do konce mandátu byl schopen být klidný. Takový klid by si těžko obhájil u sponzorů, voličů a podporovatelů,“ dodal Dohnal.

Analytik XTB Jiří Tyleček hodnotí dnešní Trumpovo oznámení jako zásadní eskalaci dosavadních obchodních vztahů. V této souvislosti upozornil na pokles evropských i amerických indexů a zvýšení volatility na trzích. Zavedení 50procentních cel by podle něj mohlo výrazně zasáhnout klíčové evropské exportní sektory, včetně automobilového průmyslu, farmacie, chemického průmyslu nebo letectví.

„Některé exportně orientované ekonomiky včetně Česka nebo Slovenska by mohly být ohroženy nižším růstem o vyšší desetiny procenta a růstem nezaměstnanosti,“ podotkl Tyleček.

Také Tyleček spatřuje v Trumpově oznámení zejména nátlakový nástroj při vyjednávání s EU, čemuž odpovídá i poměrně šibeniční termín. „Nedá se vyloučit, že Trump bude vůči Evropě postupovat podobně jako v případě Číny. Cla mohou být skutečně zavedena, a pokud se tak stane, tak masivní ekonomické škody budou naskakovat již od prvního dne jejich platnosti,“ dodal Tyleček.

Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil považuje za nepravděpodobné, že Trump hrozbu vysokých cel vůči EU opravdu naplní. „Evropská unie je pro USA klíčový obchodní partner s největším podílem dovozu i vývozu.

Případné uvalení takto drakonických cel na evropské zboží by tak významně poškodilo americké spotřebitele i výrobce. S největší pravděpodobností by navíc následovala intenzivní odvetná opatření ze strany EU, která by cílila na americké exportéry,“ míní Hradil. Podle něj tak jde především o vyjednávací taktiku.

V případě zavedení by ale dopady pro český průmysl byly podle Hradila velmi tvrdé, a to přes Německo. Dalším důsledkem by podle něj bylo razantní zhoršení hospodářské nálady v celé EU.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že plánované zavedení padesátiprocentních cel na dovoz z EU do USA by škodilo oběma stranám. Reagoval tak na oznámení amerického prezidenta Trumpa, který chce, aby cla platila od 1. června. Podle Wadephula chce Berlín dál jednat a podporuje Evropskou komisi. Podobně se vyjádřili i zástupci dalších evropských zemí.