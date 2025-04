Když ve středu vstoupila v platnost Trumpova nová cla, sledoval podle Bloombergu americký prezident vývoj na trhu s dluhopisy. Co viděl, ho nejspíš nepotěšilo. Výnosy dlouhodobých dluhopisů prudce rostly, protože se jich investoři v obavách z vývoje americké ekonomiky začali zbavovat.

Trump čelil nejhoršímu možnému scénáři: voliči, kteří ho kvůli inflaci znovu pozvali do Bílého domu, teď čelili nejen hrozbě růstu cen, ale i vidině vyšších úroků a tím i nákladů na půjčky. „Lidem z toho začínalo být trochu špatně,“ připustil později ve středu Trump.

Prezident údajně několik dní zvažoval, zda celní plán opravdu spustit naplno. Zdroje Bloombergu uvádějí, že celá celní tabulka vznikla po chaotickém jednání s ekonomickými poradci jen pár hodin před tím, než s ní Trump zamával na tiskové konferenci v Bílém domě.

Největší veletoč

Během dalších čtrnácti hodin pak Trump provedl jeden z největších ekonomických obratů v moderní historii — oznámil tříměsíční pozastavení recipročních cel pro desítky zemí a povzbudil tak akciové trhy, které od jeho původního vyhlášení prudce klesaly. Jedinou zemí, které se odklad netýká, je Čína. Ta na Trumpova cla reagovala stejnou měrou, ale prezident na ni místo ústupku uvalil cla ještě přísnější.

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Úředníci Bílého domu prezentovali Trumpovo rozhodnutí jako promyšlený a strategický tah, který přinesl nabídky od spojenců a obchodních partnerů, kteří se v posledních dnech snažili dohodnout a clům se vyhnout.

Sám Trump však ve středu odpoledne při setkání v Bílém domě připustil, že jeho rozhodnutí bylo z velké části reakcí na chaos na finančních trzích.„Myslím, že lidé trochu znervózněli,“ nechal se slyšet Trump.

V úterý večer, tedy těsně před zavedením cel, Trumpovi zavolal jeho dlouholetý spojenec, senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny, a sdělil mu své obavy. „Řekl jsem mu, že se snaží nastolit rovné podmínky, o kterých mluví už čtyři roky, a teď je tu způsob, jak to udělat. Lidé na to reagují. ,Sedni si s nimi a zjisti, co se dá dohodnout,‘“ popsal Bloombergu průběh hovoru Graham.

Chmurné prognózy se vyplňují

Ve středu ráno viděl Trump že se chmurné prognózy naplňují v přímém přenosu. Den začal sledováním kanálu Fox Business, kde se ve studiu s kritickými prohlášeními střídali jeden obchodník a byznysmen za druhým.

Zaujal ho prý především šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon, který řekl, že globální obchod není spravedlivý. Dimon vyzval zahraniční politiky k chladnokrevnému přístupu a vyjednávání obchodních dohod. Trump Dimona pochválil: „On to pochopil. Je velmi chytrý, finančně geniální a všichni to vědí.“

Dimon však zároveň varoval, že Trumpovy kroky mohou vést k recesi a že firmy kvůli nejistotě omezují své aktivity. „Trhy vždycky nejsou v právu, ale někdy ano,“ řekl Dimon.

Obavy, které zaznívaly v televizi, nebyly jiné než ty, které Trump slyšel v posledních dnech od některých svých nejbohatších spojenců. Elon Musk v posledních dnech rozhodnutí o clech ostře kritizoval a osobně napadal Petera Navarra, prezidentova poradce pro obchod. Bill Ackman, hedgeový manažer a podporovatel Trumpovy kampaně, nedávno navrhl 90denní odklad v zavádění cel, aby bylo možné uzavřít dohody.

Trump mezitím přes sociální sítě povzbuzoval své příznivce k nákupu akcií. Tato gesta naznačovala Wall Streetu, že situaci sleduje, a přispěla k obratu na trzích.

Když je člověk flexibilní

„Buďte v klidu! Všechno dobře dopadne. USA budou větší a lepší než kdykoli předtím!“ napsal brzy poté Trump na své Truth Social. Přesto se během dopoledne rozhodl svolat své hlavní ekonomické poradce do Bílého domu. Ministr financí Scott Bessent zrušil plánovanou prezentaci před republikánskou skupinou v Kongresu. Stejně tak i ministr obchodu Howard Lutnick. Finanční trhy Trumpa zjevně znepokojovaly. „Poslední dny to vypadalo dost pochmurně,“ přiznal Trump.

Podle Lutnicka hrála roli i záplava nabídek ze zahraničí, které najednou měly ten správný tón. Trumpa obzvlášť zaujalo, že některé země byly ochotné jednat i o jiných než celních obchodních bariérách, o kterých dříve nechtěly ani slyšet. „Bylo to šílené, kolik telefonátů jsme dostali,“ řekl Lutnick.

Nakonec Trump podlehl. Jeho poradci sepsali oznámení pro sociální sítě, ve kterém světu sdělili, že cla se zatím ruší. Text psali bez konzultace s právníky. „Prostě jsme to napsali,“ řekl Trump. „Bylo to od srdce a myslím, že to bylo i dobře napsané.“

Někteří lidé v Bílém domě o oznámení vůbec nevěděli a okamžitě spěchali zjistit, co přesně měl prezident na mysli. Zůstalo mnoho otázek ohledně provedení a dopadů nejen na Čínu, ale i na země jako Kanada nebo Mexiko.

Prezident, který ještě před pár dny tvrdil, že o žádných odkladech nebo výjimkách nechce slyšet, najednou otočil. A připustil i možnost výjimek pro firmy, které cla obzvlášť tvrdě zasáhnou. „Člověk musí být trochu flexibilní,“ řekl Trump. „A já to umím,“ uzavřel podle Bloombergu.