Maloobchodníci se odklání od amerického trhu, odrazují je Trumpova vysoká cla

Společnost Zalando, která poskytuje logistické a softwarové služby jiným maloobchodníkům, v úterý uvedla, že jedná s potenciálními novými klienty zajímajícími se o expanzi na evropském trhu.

„Vidíme, že značky a maloobchodníci se skutečně více zaměřují na Evropu jako na cestu, jak si zajistit dodatečnou poptávku,“ řekl David Schröder, který je jedním ze dvou výkonných ředitelů firmy Zalando.

Módní značka Hugo Boss začala kvůli clům přesměrovávat produkty vyrobené v Číně na trhy mimo Spojené státy. Poukázala na „výrazné zhoršení“ vývoje spotřebitelských výdajů v USA, které je důsledkem rostoucí nejistoty ohledně ekonomiky.

„V současné době zaujímáme docela opatrný postoj vůči chování spotřebitelů v USA,“ uvedl šéf firmy Hugo Boss Daniel Grieder.

Trumpova cla podle agentury Reuters nutí podniky ke změnám zavedených praktik při výrobě i prodeji. Pro rozhodování podniků o dalším postupu bude klíčové, jak budou spotřebitelé v USA reagovat na zvyšování cen v důsledku cel.

Plány na zvyšování cen některého zboží v USA kvůli clům tento týden ohlásil například americký hračkářský gigant Mattel. Zdražování v USA avizovala také italská módní skupina OTB, mezi jejíž značky patří Diesel, Jil Sander a Maison Margiel, píše Reuters.

Zatímco dříve se evropské značky chlubily svými tržbami v USA, nyní se snaží ujišťovat akcionáře, že nejsou na americkém trhu příliš závislé.

Šéf německého výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas Björn Gulden minulý týden uvedl, že USA se na tržbách jeho firmy podílejí zhruba 20 procenty. Dodal, že na 80 procent aktivit Adidasu nebudou mít Trumpova cla žádný dopad.

„Věříme, že v současnosti můžeme nabrat na tempu na jiných trzích (než v USA),“ uvedl Gulden. Růst mimo USA by podle něj měl firmě pomoci pokrýt ztráty, které utrpí v důsledku amerických cel.

Větší důraz na evropský trh by nicméně mohl vést ke zostření konkurenčního boje maloobchodníků v Evropě. To by mohlo komplikovat získávání nových zákazníků a vytvářet tlak na snižování cen.

Čínští internetoví prodejci levného zboží Temu a Shein již zvyšují výdaje na reklamu v Evropě, protože se na evropském trhu snaží kompenzovat negativní dopady cel na své aktivity v USA.