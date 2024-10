Trump představil hodinky vlastního jména. Top model stojí sto tisíc dolarů

Ceny hodinek se pohybují v cenovém rozpětí od 499 do 799 dolarů (11 200–18 000 Kč). Levnější modely jménem Fighter mají automatický strojek a jsou k mání v limitované edici 1 000 kusů. Mají vždy čtyři verze s různě barevným ciferníkem, na němž je i exprezidentův podpis. Ten se objevuje rovněž na zadním pouzdře.

Za 100 000 dolarů (2,2 milionu Kč) jsou v prodeji tři varianty náramkových hodinek s pouzdrem z 18karátového zlata a mechanickým strojkem opatřených tourbillonem. Ve zlatém pouzdře se zlatým ciferníkem, ve zlatě s černým ciferníkem a v růžovém zlatě. Všechny tři top verze hodinek mají pouzdro zdobené 122 diamanty. Tato řada nazvaná Victory Tourbillon má jen 147 číslovaných kusů. To je odkaz na funkci 47. prezidenta Spojených států, o kterou se nyní bojuje.

„Každé hodinky budou očíslovány a opatřeny personalizovaným vzkazem s laskavým svolením prezidenta Trumpa,“ slibují webové stránky.

Stojí to za to?

Redakce agentury Bloomberg se v souvislosti s novými Trumpovými hodinkami ptá, zda není sto tisíc dolarů za takový předmět hodně. Odpověď zní, ano. Hlavním argumentem prodejce pro tak vysokou cenu je samozřejmě skutečnost, že hodinky jsou spíše limitovanou edici Trumpových memorabilií, a proto by se někteří fanoušci nezdráhali zaplatit tolik. Hodinky navíc vypadají jako něco, co by mohl nosit sám Trump. Ve sbírce totiž má několik pěkných kusů časomíry od značek Patek Philippe, Rolex nebo Vacheron Constantin.

Bez vazby na exprezidenta marketéři hodinek s mechanickým strojkem zpravidla obhajují tak vysokou cenu částečně tím, že pouzdro a tah jsou vyrobeny téměř výhradně z 18karátového zlata (růžového nebo žlutého). Celozlaté hodinky jsou momentálně v módě, ale jen pro srovnání, hodinky Rolex Day Date s pouzdrem z ryzího zlata a diamanty lze koupit zhruba za 60 000 dolarů (1,3 milionu), a to pocházejí od světové hodinářské jedničky, podotýká Bloomberg.

Dalším argumentem pro vysokou cenu Trumpových hodinek je komplikace s tourbillonem. To je speciální konstrukce, která coby součást mechanického mechanismu zaručuje, že gravitace nemá vliv na měření času. Zařízení vynalezl v roce 1801 Abraham-Louis Breguet, který prodával hodinky Napoleonovi a Marii Antoinettě. Tourbillon je složitý a náročný na výrobu a údržbu, takže hodinky s nimi bývají obvykle drahé.

Šest cifer je dost

U solidní švýcarské značky, jako je například Frédérique Constant, která vyrábí své strojky ve vlastní režii, lze koupit hodinky s tourbillonem za cenu již kolem 15 000 dolarů (339 tisíc Kč), podotýká Bloomberg.

Hodinky značky Trump, které prodává společnost BestWatchesOnEarth, jež si na jméno exprezidenta udělala licenci, vypadají jako již existující švýcarské strojky opatřené Trumpovým jménem. To je v USA docela běžné, neboť četné časomíry s označení Swiss made se objevují i u tamních výrobců. Cena takto vyrobených hodinek se však obvykle nevyšplhá na šestimístnou částku.

Webové stránky GetTrumpWatches.com varují, že zobrazené obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně odpovídat výrobku. Nevíme, zda budou hodinky vypadat luxusně nebo zda budou dobře zpracované, uzavírá Bloomberg.

Nad švýcarským původem Trumpových hodinek se krátce pozastavuje také britský portál The Guardian. V pátrání po výrobci shrnuje, že zákazníkům musí stačit, že jsou švýcarské výroby. Web rovněž podotýká, že exprezidentův nejnovější počin zdaleka není jeho prvním pokusem o vstup do hodinářského světa. V roce 2005 uvedl v newyorském obchodním domě Macy’s kolekci Donald J Trump Signature Collection.