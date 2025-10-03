Trump škrtl podporu zelených projektů. Hlavně v demokratických baštách

Autor:
  14:19aktualizováno  14:19
Trumpova administrativa zrušila v USA federální podporu 223 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Jde o další krok amerického prezidenta, který podkopává snahy o snížení emisí uhlíku a řešení klimatické krize. Celkem prezident odepsal projekty za 7,56 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 160 miliard korun.

Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Trump se už od opětovného vstupu do Bílého domu snaží zvrátit „zelená“ rozhodnutí svého předchůdce Bidena. Místo toho podporuje sektor s fosilními palivy včetně výraznější těžby ropy, zemního plynu i uhlí. Poslední odepsané projekty v oblasti čisté energie se však nejvíce dotknou především států, v nichž mají dlouhodobě výraznější podporu demokraté, píše portál The Washington Post.

Na nižší podporu z federálního rozpočtu se musí připravit Kalifornie, Minnesota či Nové Mexiko. Americké ministerstvo pro energetiku k tomu uvedlo, že zrušené projekty by Spojené státy nikam neposunuly. Údajně nebyly přínosné pro energetiku a ani z ekonomického pohledu nebyly životaschopné.

Řada republikánských politiků s krokem vyjádřila souhlas, a to včetně blízkých spolupracovníků Donalda Trumpa. „Šlo o zelený podvod levice na úkor amerických daňových poplatníků,“ uvedl v reakci šéf Úřadu pro správu a rozpočet USA Russell Vought.

Kalifornie přijde o obří vodíkový projekt

Mezi konkrétní zrušené projekty se řadí kupříkladu státní subvence ve výši 1,2 miliardy amerických dolarů pro záměr s názvem ARCHES H2. Ten cílil na rozvoj vodíkového průmyslu v Kalifornii a podle odhadů mělo být díky němu vytvořeno více než 200 tisíc pracovních míst.

I proto kalifornský guvernér Gavin Newsom rozhodnutí amerického prezidenta a jeho týmu silně zkritizoval a projekt hájil. „Čistý vodík v Kalifornii má své místo. Může přinést desítky tisíc pracovních míst a ušetřit miliardy dolarů na nákladech v oblasti zdraví,“ uvedl ve svém prohlášení.

Obdobně dopadla původně slíbená federální podpora na rozvoj bateriových úložišť a modernizaci energetické sítě v Novém Mexiku za 15 milionů amerických dolarů anebo třeba záměr v podobě budování nových větrných a solárních kapacit ve státu Minnesota ve výši 400 milionů dolarů.

„Trumpova administrativa rozehrává politické hry. Ruší přitom projekty, které měly být zárukou dostupné energie, nižších nákladů i spolehlivosti,“ podotýká Zealan Hoover, který byl jedním z poradců prezidenta Bidena.

Na Trumpovo rozhodnutí doplatí státy

Za své vzaly třeba i plány na výstavbu největší solární farmy v Pensylvánii na místě již vysloužilého uhelného dolu či projekt bateriového úložiště pro dětskou nemocnici v Kalifornii.

Konkrétně by o federální podporu měly přijít projekty v celkem 17 státech, které vedou demokraté. Kromě těch již zmíněných má jít také třeba o Oregon, Maryland či New York. Na druhé straně Trump svým rozhodnutím zasáhl i některé „republikánské státy“. Mělo by jich být celkem sedm a řadit se mezi ně má třeba Florida, Tennessee či Iowa, uzavírá The Washington Post.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.