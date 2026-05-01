EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky.
„S potěšením oznamuji, že vzhledem ke skutečnosti, že Evropská unie nedodržuje sjednanou obchodní dohodu, zvýším příští týden cla uvalená na osobní a nákladní automobily z Evropské unie,“ napsal Trump na síti Truth Social.
„Clo se zvýší na 25 procent,“ dodal. Při následném setkání s novináři v Bílém domě obvinění z nedodržování dohody zopakoval, neposkytl však žádné další podrobnosti.
EU Trumpovo prohlášení odmítá
Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Uvedla rovněž, že si ponechá otevřené všechny možnosti k ochraně zájmů EU v případě, že USA podniknou opatření odporující podmínkám dohody.
Také předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange uvedl, že EU dohodu dodržuje, a označil Trumpův postup za nepřijatelný. „USA dohodu opakovaně porušily,“ prohlásil. „Tento nejnovější krok pouze ukazuje, jak je americká strana nespolehlivá,“ dodal.
EU se v rámci dohody na oplátku za 15procentní strop u cel na dovoz do USA zavázala zrušit cla na americké průmyslové zboží a usnadnit přístup na unijní trh pro americké zemědělské produkty, jako je vepřové maso a mléčné výrobky.
Europoslanci v březnu obchodní dohodu mezi EU a USA podpořili. Zároveň stanovili podmínky snížení cel na americké produkty. Ty například předpokládají, že pokud Spojené státy zavedou dodatečná cla, Evropská komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké výrobky. Konečnou podobu dohody musejí schválit také členské státy EU.
Právnička Kelly Ann Shawová, která působila jako Trumpova obchodní poradkyně během jeho prvního funkčního období, uvedla, že již delší dobu očekávala roztržku s EU kvůli pomalé implementaci obchodní dohody. „USA dohodu uvedly v platnost již v srpnu a ze strany EU jsme ještě neviděli snížení žádného cla,“ uvedla.
Podle Evropské komise nicméně EU postupuje podle běžného legislativního mechanismu a průběžně Washington o tomto postupu informuje. „Nadále usilujeme o předvídatelné a vzájemně prospěšné transatlantické vztahy,“ uvedla komise.
Vztahy mezi USA a řadou evropských zemí jsou v poslední době velmi napjaté. Tento týden se americký prezident dostal do sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který kritizoval postup USA v konfliktu s Íránem. Německo patří mezi významné výrobce automobilů.
Šéfka německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová ve stejný den vyzvala USA a EU, aby urychleně zahájily rozhovory a dodržovaly obchodní dohodu. Varovala, že náklady spojené se zvýšenými cly by byly obrovské a pravděpodobně by měly dopad také na spotřebitele v USA.