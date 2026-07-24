„Okamžitě zahájíme vyšetřování podle paragrafu 301 kvůli praktikám ‚okrádání‘ amerických společností, a tím pádem i amerických daňových poplatníků“ napsal Trump na své sociální síti s odkazem na americký obchodní zákon z roku 1974.
Evropská komise ve čtvrtek udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy Kč) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA), které je zaměřené na omezení vlivu velkých technologických firem.
Brusel dlouhodobě tvrdí, že digitální giganti zneužívají své dominantní postavení na trhu.
Vyšetřování podle paragrafu 301 umožňuje Spojeným státům reagovat na praktiky zahraničních zemí, které Washington považuje za nespravedlivé nebo poškozující americký obchod.