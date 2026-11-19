Trump minulý týden při projevu na Arlingtonském národním hřbitově prohlásil, že Spojené státy válku vyhrály. Írán však krátce poté obnovil útoky na země Perského zálivu. Během několika dnů třikrát vyslal drony na Bahrajn, kde se nachází americká námořní základna. Další útok pomocí raket a dronů ohlásil proti vojenské základně v Kuvajtu, píše The Washington Post.
Válka, kterou Spojené státy a Izrael zahájily na konci února, tak trvá již téměř devět měsíců. Řada zásadních otázek přitom stále zůstává otevřená. Írán má poškozená jaderná zařízení, Američané dále udržují námořní blokádu a Teherán pokračuje v podpoře spřízněných ozbrojených skupin v regionu.
Hormuz drží svět v šachu
Boje se soustředí především na Hormuzský průliv mezi Íránem a Ománem, kterým se do světa přepravuje značná část ropy z Perského zálivu. Americké námořnictvo se snaží zajistit obchodním lodím bezpečný průjezd, íránské útoky však dopravu dál komplikují.
Podle Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku bylo za prvních šestnáct listopadových dnů napadeno 16 lodí. V říjnu přitom počet útoků dosáhl rekordních 37.
Trump je přesvědčený, že americká námořní blokáda spolu se sankcemi přiměje Írán k uzavření dohody. Tamní představitelé však dávají najevo, že na dosavadní podmínky přistoupit nehodlají.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf uvedl, že současný stav mezi válkou a mírem nemůže trvat věčně. Zároveň pohrozil dalšími vojenskými údery, pokud Spojené státy proti Íránu znovu zasáhnou.
Situace v oblasti tak nadále komplikuje světový obchod s ropou. „Hormuzský průliv není ani otevřený, ani uzavřený. Stále se o něj bojuje,“ uvedl analytik Gregory Brew ze společnosti Eurasia Group. Ceny ropy podle něj sice klesly z rekordních hodnot, stále jsou však výrazně vyšší než před válkou.
V Bahrajnu lidé šetří i na nákupech
Hospodářské problémy se přitom dotýkají celého Perského zálivu, nejvíce však dopadají na menší státy. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by tamní ekonomiky měly letos v průměru klesnout téměř o pět procent. Kataru se už během prvního pololetí propadly státní příjmy o 42 procent. V sousedním Bahrajnu je zhoršující se situace patrná hlavně v obchodech a službách.
V hlavním městě Manámě přibývá zavřených obchodů a na výlohách visí cedule s nabídkou pronájmu. Vysoké ceny se promítají i do běžných nákupů. Podle vedoucího jednoho ze supermarketů lidé plní nákupní vozíky už jen z poloviny. Úbytek zákazníků pociťují také místní kadeřnictví, která bývala před válkou pravidelně plná.
Problémy má také obchodník Abdul Azíz, který se živil dovozem motocyklů a jízdních kol pro americké vojáky. Dříve mu zboží dorazilo za měsíc, nyní na něj čeká až čtyři. Navíc přišel o většinu zákazníků, protože tisíce amerických vojáků byly ještě před začátkem války ze základny evakuovány. „Trh kvůli válce a Hormuzu zemřel,“ popsal svou situaci pro The Washington Post.
Podobné starosti mají i další obyvatelé Bahrajnu. Jeden z místních umělců musel kvůli úbytku turistů zavřít obchod a lidé se navíc obávají dalších útoků. V zemi se opakovaně rozeznívají varovné sirény a úřady vyzývají obyvatele, aby vyhledali úkryt. „Nevím, jak dlouho ještě budeme trpět. Chceme jen, aby se všechno vrátilo do normálu,“ uzavírá Abdul Azíz pro deník The Washington Post.