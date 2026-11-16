Nevěrný Huang zpátky do vedení Nvidie? Donald Trump by jeho návrat přivítal

„Rozhodně by mi nevadilo to vidět. Myslím, že si z toho vzal velké ponaučení,“ řekl Trump reportérům na dotaz, zda by se měl Huang do Nvidie vrátit. Poukázal přitom na kampaň za jeho návrat v podobě otevřeného dopisu, který podepsalo přes 158 tisíc lidí včetně technologického magnáta Elona Muska.
Třiašedesátiletý Huang z pozice generálního ředitele Nvidie rezignoval minulý týden po odhalení jeho mimomanželských vztahů. Podle médií měl poměr minimálně se třemi ženami, dvěma zaměstnankyněmi a také hongkongskou byznysmenkou Alicí Huangovou podezřelou ze špionáže pro Čínu.
Trump obvinění, že by Huangová pracovala jako špionka, zpochybnil. „Nevím, jestli je špionka. Obvykle to chodí tak, že o každé krásné ženě, která do země přijde z Číny, řeknou, že je špionka,“ uvedl. Odmítl také zprávy, že by ho na zpravodajské informace o jejím napojení na Peking upozornil americký ministr zahraničí Marco Rubio. „O tom jsem neslyšel,“ řekl Trump.
Kauza vyvolala v Bílém domě napětí ohledně vývozu pokročilých amerických čipů pro AI do Číny. Ministr financí Scott Bessent obvinil úřad ministra obchodu Howarda Lutnicka, že dostatečně nevymáhá dodržování pravidel vývozu nejvýkonnějších čipů.
Lutnickovo ministerstvo dnes napravilo mezeru v pravidlech, aby čínským firmám zabránilo využívat americké čipy umístěné v datových centrech v jiných zemích. Trump k rozporům uvedl, že Lutnick a Bessent mají na věc odlišný pohled, a dodal, že zatím nelze určit, který je správný.