„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.
Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.
Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.
Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.