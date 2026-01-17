Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

  17:42aktualizováno  17:42
„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary. Dodal, že si myslí, že se Trump mýlí v otázce Ukrajiny a cel. Server Politico upozornil, že tímto prohlášením O’Leary vybočil z řady většiny podnikatelů, kteří se snaží Trumpovi spíše zalíbit.
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3. března 2020) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (12. ledna 2026)
Generální ředitel společnosti Ryanair Michael O'Leary na snímku z roku 2010
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...
„Otevřené komentáře generálního ředitele letecké společnosti představují vzácný útok na Trumpa ze strany podnikatelského světa, kde se obchodní magnáti obvykle snaží vyhnout urážení tohoto nevyzpytatelného amerického vůdce,“ píše Politico.

„Myslím si, že Trump se historicky mýlí v otázce Ukrajiny a Ruska, historicky se mýlí v otázce cel,“ řekl O’Leary, který však připustil, že prezident měl pravdu, když si stěžoval, že evropské země se nepodílejí na obraně dostatečně.

O’Leary dodal, že kdyby byl Američan, byl by „přirozeným republikánem“. Nicméně nepřipojil by se k straně vedené Trumpem.

Donald Trump a O’Leary se naposledy setkali ještě před prvním Trumpovým mandátem v roce 2016.

Není to poprvé, co O’Leary Trumpa ostře kritizoval, což z něj dělá výjimku v podnikatelském světě, který se od návratu amerického prezidenta do úřadu chová k němu převážně uctivě.

O’Leary však již dlouho tvrdí, že Ryanair nemá v úmyslu létat přes Atlantik. Letecká společnost je také jedním z největších zákazníků amerického Boeingu, což ji chrání před politickými dopady, poznamenává Politico.

