Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Trump na své sociální sítí Truth Social oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova.
Pokud dohoda nebude hotová do 1. června, zvýší se clo od tohoto data na 25 procent.
Zmíněné země se spojily na podporu Dánska, které dává najevo, že poloautonomní ostrov není na prodej. Také demokraticky zvolení představitelé samotných Gróňanů opakovaně uvádějí, že nemají zájem o to, aby se stali součástí Spojených států.
Trumpova hrozba míří také na klíčové evropské spojence USA a vytvoří další tlak na Severoatlantickou alianci, píše agentura Bloomberg.
Podle agentury není jasné, jakou pravomoc by Trump použil a jak by se snažil uplatnit jednotlivá nová cla na členské státy Evropské unie. V minulosti se v případě podobných hrozeb spoléhal na zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (International Emergency Economic Powers Act).
Trumpovo oznámení přišlo poté, co se tento týden ve Washingtonu setkal dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen s nejvyššími představiteli Trumpovy administrativy a se členy Kongresu. Setkání se zúčastnila i grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Rasmussen po schůzce novinářům řekl, že ohledně Grónska „zásadní neshoda“ přetrvává.
Protesty v Grónsku
Tisíce lidí se dnes sešly v hlavním městě Grónska, aby tam protestovaly proti plánům amerického prezidenta Donalda Trumpa na připojení tohoto dánského autonomního území ke Spojeným státům. Mezi demonstranty byl i místní premiér Jens-Frederik Nielsen. Ze stejného důvodů se konaly demonstrace i v řadě dánských měst, včetně hlavního města Kodaně, kterých se rovněž účastnily tisíce lidí, uvedly agentury AFP a Bloomberg.
V Grónsku za mírného deště demonstranti mávali grónskou vlajkou a skandovali slogany a zpívali tradiční inuitské písně. Někteří měli na hlavách čepice se sloganem „Make America Go Away“ (Ať Amerika zmizí), což byla narážka na Trumpovu kampaň MAGA, tedy Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět skvělou).
Protestu v centru Kodaně se podle organizátorů zúčastnilo přes 20.000 lidí, což dopovídá počtu obyvatel hlavního města Grónska. Demonstranti pochodovali k americké ambasádě a neodradilo je ani chladné počasí. Řada z nich nesla transparenty s hesly jako „USA mají dost ledu“ nebo „Yankee jděte domů“ a „Grónsko není na prodej“ či „Ruce pryč od Grónska“.
Trump opakovaně trvá na tom, že USA potřebují ovládnou Grónsko, největší ostrov na světě, který je poloautonomním územím a spadá pod Dánsko. Podle něj je Grónsko pro bezpečnost USA důležité kvůli jeho strategické poloze a nerostným surovinám. Obyvatelé Grónska i Dánsko to opakovaně odmítají. Trump nevyloučil ani použití síly k získání ostrova, čímž šokoval spojence v NATO, jehož je Dánsko také členem.
„Není to jen o Grónsku; je to o respektu k národům a hranicím a to, že malé společnosti nesmí být vystavovány tlaku velmocí,“ řekla při protestu před radnicí v Kodani Gróňanka žijící v Dánsku Anja Geislerová. „Dnes jsme všichni Gróňané.“