Minimální clo pro všechny obchodní partnery má od dnešní půlnoci činit deset procent. To se bude týkat kromě Spojeného království také například Ukrajiny, Ománu, Keni, Egypta nebo Panamy.

Po Číně bude chtít USA reciproční clo 34 procent. Evropskou unii označil Trump za tvrdé obchodníky, vůči USA prý uplatňuje 39 procent, Washington na ni uvalí 20. Vietnam chce 90 procent a USA proti jeho zboží zavede 46. Na Tchaj-wan uvalí USA 32 procent a na Japonsko 24 procent.

CLA PRO USA CLA OD USA EVROPSKÁ UNIE 39 % 20 % ČÍNA 67 % 34 % JAPONSKO 46 % 24 % JIŽNÍ KOREA 50 % 25 % ŠVÝCARSKO 61 % 31 % VIETNAM 90 % 46 % SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 10 % 10 % INDIE 52 % 26 % TCHAJ-WAN 64 % 32 % THAJSKO 72 % 36 %

Trump označil dnešek za jeden z nejdůležitějších dnů v americké historii. „Toto je den osvobození. 2. duben 2025 vejde do historie jako den, kdy se americký průmysl obnovil,“ řekl. Na začátku svého projevu v Růžové zahradě Bílého domu krátce před podpisem výnosu o zavedení recipročních cel také hovořil o „deklaraci ekonomické nezávislosti“.

„Za několik okamžiků podepíši reciproční tarify týkající se zemí na celém světě,“ uvedl Trump. „Oni to dělají nám, my to uděláme jim, velmi jednoduché,“ podotkl také s tím, že Spojené státy zavedou cla ve stejné výši, jaká platí pro dovoz amerického zboží do daných zemí.

„Teď je řada na nás, abychom prosperovali,“ vyjádřil také své přesvědčení s tím, že přichází „zlatý věk Ameriky“. Trump dodal, že příslušný exekutivní příkaz podepíše ještě dnes.

„Teď jsme v ekonomické válce a Spojené státy nemohou prostě jednostranně ekonomicky kapitulovat. Dělali jsme to s řadou zemí, s Mexikem, Kanadou, podporovali jsme země po celém světě, platili jsme jejich vojenské výdaje,“ pronesl Trump před publikem.

„Když jsme to trošku skrouhli, tak se začali rozčilovat, ale my se musíme starat o naše lidi, o naše obyvatele a ti jsou na prvním místě,“ řekl. Dnes podle svých slov staví USA své pracující a Ameriku konečně na první místo.

Trump už v únoru zvýšil cla na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz automobilů a jejich dílů do USA. Cla na automobily začnou Spojené státy vybírat od 3. dubna, cla na automobilové díly vstoupí v platnost nejpozději 3. května, přesné datum se vláda teprve chystá oznámit.