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Trump během golfového turnaje slíbil zrušení cla na irskou whiskey

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  12:13aktualizováno  12:13
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Americký prezident Donald Trump promlouvá během slavnostního předávání trofeje...

Americký prezident Donald Trump promlouvá během slavnostního předávání trofeje irskému golfistovi Shaneovi Lowrymu na turnaji Irish Open v areálu Trump International Golf Links Ireland v Doonbegu v Irsku. (13. září 2026) | foto: ČTK

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Americký prezident Donald Trump slíbil, že Spojené státy zruší clo na dovoz irské whiskey. O jeho odstranění ho podle vlastních slov žádali mimo jiné i někteří golfisté během turnaje Irish Open. Irská whiskey nyní podléhá 15procentnímu clu, které Trump zavedl na dovoz z Evropské unie. Prezident neuvedl, kdy by mělo být clo zrušeno

Trump během slavnostního předávání cen na turnaji Irish Open uvedl, že se ho na tuto záležitost ptali všichni, včetně některých golfistů. „Všichni mě s tím otravovali,“ řekl republikánský prezident.

„A já jsem řekl: Jménem Spojených států amerických zruším cla na irskou whiskey,“ uvedl Trump. Irská whiskey v současné době podléhá 15procentnímu clu, které Trump uvalil na dovoz z Evropské unie.

Trump v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky, mezi kterou patří skotská whisky a lihoviny vyráběné v Severním Irsku.

V květnu Irská asociace pro whiskey vyzvala k odstranění cel s argumentem, že takový krok by pomohl mnoha americkým firmám, které mají irské produkty ve svém portfoliu, a zabránil by nejistotě spotřebitelů. Podrobnosti o tom, jak brzy bude clo zrušeno, Trump nesdělil.

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