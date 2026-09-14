Trump během slavnostního předávání cen na turnaji Irish Open uvedl, že se ho na tuto záležitost ptali všichni, včetně některých golfistů. „Všichni mě s tím otravovali,“ řekl republikánský prezident.
„A já jsem řekl: Jménem Spojených států amerických zruším cla na irskou whiskey,“ uvedl Trump. Irská whiskey v současné době podléhá 15procentnímu clu, které Trump uvalil na dovoz z Evropské unie.
Trump v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky, mezi kterou patří skotská whisky a lihoviny vyráběné v Severním Irsku.
V květnu Irská asociace pro whiskey vyzvala k odstranění cel s argumentem, že takový krok by pomohl mnoha americkým firmám, které mají irské produkty ve svém portfoliu, a zabránil by nejistotě spotřebitelů. Podrobnosti o tom, jak brzy bude clo zrušeno, Trump nesdělil.