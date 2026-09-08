Nová kanadská cla se vztahují na širokou škálu amerického zboží včetně oblečení, sýrů, kovových součástek a výrobků ze dřeva. Jsou reakcí na sazby, které Trump uvalil na Kanadu minulý měsíc.
Ekonomické důsledky vzájemného zavádění cel mohou být zatím omezené, protože se týkají pouze malé části každoročního obchodu mezi Spojenými státy a Kanadou. Větší obavy podle listu New York Times vyvolává možný řetězec odvetných opatření.
Jedním z příkladů eskalace je Trumpovo prohlášení, že v USA nebude možné prodávat letadla kanadského výrobce Bombardier. „Už žádný prodej Bombardieru ve Spojených státech! Jejich výrobky nejsou dostatečně kvalitní!“, napsal šéf Bílého domu. „Pokud chtějí náš trh, musí tady vyrábět a přestat s Amerikou zacházet jako s pokladničkou,“ dodal.
Společnost Bombardier v reakci uvedla, že letecké produkty patří mezi významné americké vývozní artikly a že firma vyrábí klíčové součásti, například křídla, v Kalifornii a Texasu. „Bombardier významně přispívá tomuto odvětví a vytváří desítky tisíc pracovních míst po celých Spojených státech,“ uvedla firma.
Kanadský premiér Mark Carney se snaží prezentovat svůj postoj jako hráz proti Trumpově agresivní obchodní politice a svou zemi označil za „ve válce“. Kanadští představitelé obecně slibují, že na jakákoli americká cla odpoví „dolar za dolar“.
Situace škodí oběma stranám
Spor s Kanadou je podle New York Times nejnovějším důkazem, že Trump chce i dál používat strategii obchodního nátlaku. Navzdory téměř dvěma letům série porážek u soudů, ostrých mezinárodních sporů a rostoucí domácí kritiky zůstávají cla prezidentovým preferovaným nástrojem pro podporu domácí výroby a vyjednávání lepších obchodních dohod.
„Tato vzájemná odvetná opatření škodí kanadským firmám a spotřebitelům stejně jako americkým firmám a spotřebitelům,“ řekl Brad Wood z organizace National Foreign Trade Council, která prosazuje změny obchodní politiky a v jejímž vedení zasedají například zástupci společností Caterpillar, Exxon Mobil, Ford Motor a Walmart.
„Každá další eskalace představuje další vrstvu překážek, které budou Kanada a Spojené státy nakonec muset vyřešit,“ dodal Wood. Nyní je podle něj otázkou, zda Trump své hrozby skutečně naplní.
Obchodní spor mezi USA a Kanadou naplno propukl v červenci poté, co Trump obvinil Kanadu z diskriminace amerických průmyslových odvětví. V reakci slíbil, že na vybrané kanadské zboží uvalí cla ve výši 50 procent, pokud obě země během 30 dnů nedosáhnou nějaké dohody.
Jednání probíhala několik měsíců a v různých momentech během srpna Trump naznačoval, že řešení je na dosah. Vyjednávání se však před uplynutím stanovené lhůty zhroutila. Obě strany následně obvinily tu druhou, že jednání zmařila nepřiměřenými požadavky vznesenými na poslední chvíli, uzavírá americký portál.