Trump v projevu k národu vysvětloval chřadnoucí ekonomiku, vojákům pošle šek

Prezidentské projevy k národu jsou tradičně méně stranické než projevy na shromážděních, Trump však podle AP přednesl zkrácenou verzi svých obvyklých politických poznámek.
Projev přednesený ve středu ve 21:00 východoamerického času byl podle agentury spíše rozdělující, než aby sjednocoval. Trump v něm opakoval nedávná sdělení, která dosud nedokázala uklidnit obavy veřejnosti ohledně cen potravin, bydlení, energií a dalších základních potřeb. Prezident slíbil ekonomický rozmach, inflace ale zůstala vysoká a trh práce se v důsledku jeho dovozních cel výrazně oslabil.
Trump se snažil přenést veškeré obavy z vysoké inflace na svého předchůdce v úřadu Joea Bidena. „Před 11 měsíci jsem zdědil nepořádek a teď ho napravuji. Jsme připraveni na ekonomický boom, jaký svět ještě nezažil,“ řekl současný šéf Bílého domu.
Jeho výroky přicházejí v době, kdy se snaží obnovit svou neustále klesající popularitu. Veřejné průzkumy ukazují, že většinu dospělých Američanů frustruje jeho přístup k ekonomice, protože inflace vzrostla poté, co jím zavedená cla zvýšila ceny a zpomalila tvorbu pracovních míst.
Ve videu se promítly i grafy, které měly dokázat, že ekonomika je na vzestupu. Na jednu stranu roste akciový trh, ceny benzínu klesají a technologické společnosti sázejí na rozvoj umělé inteligence. Na stranu druhou se ale inflace, která po dosažení čtyřicetiletého maxima v roce 2022 za Bidenovy vlády klesala, po oznámení Trumpových cel letos v dubnu opět zrychlila. Index spotřebitelských cen roste ročním tempem tři procenta, což je nárůst oproti 2,3 procentům v dubnu.
Oslabil i trh práce, kdy měsíční nárůst pracovních míst od vyhlášení cel 2. dubna, která Trump pozastavil a po pár měsících upravil, dosáhl v průměru pouhých 17 000. Míra nezaměstnanosti pak vzrostla ze čtyř procent v lednu na 4,6 procent.
Bonusové šeky, pro Trumpa „válečnické dividendy“, by podle něj měly dorazit před Vánoci a být financovány z celních poplatků, které jsou podle AP částečně zodpovědné za zvýšení spotřebitelských cen.
Prezident se snažil zakončit projev optimisticky a zmínil mimo jiné mistrovství světa ve fotbale, které se bude v zemi konat. Apeloval také na vlastenectví a připomněl, že příští rok to bude 250 let od doby, kdy byla podepsána Deklarace nezávislosti. Roku 1776 ostatně odpovídá i výše šeku pro vojáky. Nakonec divákům popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok.