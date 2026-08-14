Trump zavedl až stoprocentní cla na drony, ty z EU budou platit 15 procent

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  7:08aktualizováno  7:08
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Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až stoprocentní cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Cílem má být posílení národní bezpečnosti. Stroje dovážené z EU, Japonska, Koreje, Lichtenštejnska, Švýcarska a Tchaj-wanu budou zatíženy 15procentním clem.

„Prezidentem Trumpem představený celní program pro drony ochrání národní bezpečnost Spojených států, jejich obranu a na obranu navázanou průmyslovou základnu podporou a vytvářením pracovních pozic,“ uvedl Bílý dům.

Nejvyšší celní hladina ve výši 100 procent se bude vztahovat na stroje se vzletovou hmotností nejméně 25 kilogramů a drony vybavené termovizí. Dronové komponenty stejně jako menší drony či letouny postrádající některé důležité schopnosti, budou podléhat 25procentním clům.

Trump učinil cla ústředním pilířem své zahraniční i obchodní politiky, a to navzdory výrazné porážce u Nejvyššího soudu USA. Ten 20. února zrušil většinu Trumpových nejrozsáhlejších cel s odůvodněním, že zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 neopravňuje prezidenta k jednostrannému uvalování cel na obchodní partnery. Trump na rozhodnutí reagoval další eskalací obchodní války.

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