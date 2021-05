Trumpova firma čelí trestnímu vyšetřování kvůli údajným daňovým podvodům či falšování dokumentů

New York Firma bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa již není předmětem čistě občanskoprávního řízení, ale trestního vyšetřování, oznámila podle agentury Reuters kancelář generální prokurátorky státu New York Letitie Jamesové. Kancelář zároveň uvedla, že se zapojuje do vyšetřování Trump Organization, které vede manhattanský prokurátor Cyrus Vance.

Jamesová prošetřuje, zda Trumpova společnost nepravdivě vykazovala majetek, aby si zajistila půjčky a ekonomické a daňové výhody.

Hlasitá kritika Trumpa? Pro ‚takové‘ není v čele Republikánů místo, kongresmanka Cheneyová byla odvolána „Informovali jsme Trump Organization, že naše vyšetřování již není čistě občanskoprávního charakteru,“ uvedl mluvčí kanceláře. „Nyní společně s manhattanským prokurátorem aktivně vyšetřujeme Trump Organization v trestním řízení,“ doplnil. Cyrus Vance se v odděleném vyšetřování zabývá Trumpovým podnikáním v době, než se byznysmen stal prezidentem a „možným rozsáhlým a dlouhodobým jednáním kriminálního charakteru“ včetně daňových podvodů a falšování obchodních záznamů v jeho společnosti.

Vance se začal případem zabývat poté, co někdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil dvěma ženám, aby před prezidentskými volbami v roce 2016 pomlčely o Trumpových záletech. Vyšetřování nabralo na obrátkách poté, co Trumpa v loňských volbách porazil demokrat Joe Biden.