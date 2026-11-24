Huang, který firmu v roce 1993 spoluzaložil, odstoupil 12. listopadu. K rezignaci ho donutilo rozhodnutí správní rady, která vyšetřovala podezření, že Huang udržoval poměr s čínskou podnikatelkou podezřelou ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Objevily se obavy, zda Huang neporušil zákony o národní bezpečnosti Spojených států.
Nvidia ale v pondělí překvapivě oznámila, že její správní rada jednomyslně rozhodla o Huangově návratu do čela podniku. Huang je tak s okamžitou platností znovu prezidentem, výkonným ředitelem i členem správní rady. Nvidia přitom po jeho rezignaci v polovině listopadu oznámila, že za něj bude hledat náhradu.
„Řekněme, že jsem s nimi mluvil,“ řekl v pondělí Trump televizi CNBC krátce poté, co Nvidia vydala tiskovou zprávu, ve které informovala o Huangově návratu do čela firmy. „A přesvědčil jsem je... Uzavřel jsem tu dohodu,“ řekl Trump. Nvidia je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).
Za slova, že Nvidii přesvědčil, aby Huanga vrátila do všech řídicích funkcí, Trump čelí značné kritice. Ale nejen on, rovněž Nvidia, poznamenal server BBC. Američtí zákonodárci se podivují nad tím, proč tak Nvidia rozhodla ještě předtím, než se Huang objeví před kongresmany. Ti si ho totiž na začátek prosince pozvali, aby jim objasnil svůj vztah s čínskou podnikatelkou Alice Huangovou podezřelou ze špionáže pro Čínu a na případné úniky citlivých informací.
Trump ale už v pondělí v příspěvku na své sociální síti Truth Social napsal, že americká vláda nemá důvod si myslet, že Huangův návrat by představoval riziko pro národní bezpečnost Spojených států. „Naše země potřebuje Jensenovu vůdčí roli v Nvidii, aby byla úspěšná nejen firma sama, ale také americká ekonomika,“ napsal Trump.
Spekulanti, kteří sázeli na pokles ceny akcií Nvidie, jen za pondělí utrpěli papírové ztráty přibližně za 12 miliard dolarů (téměř 268 miliard Kč). Vyplývá to z údajů analytické společnosti S3 Partners. Jednodenní ztráta podle ní vymazala téměř 90 procent zisků, které tyto stejné tzv. krátké pozice nashromáždily za předchozích sedm obchodních dnů.