Tržby v obchodech se odrazily ode dna, po osmnácti měsících přišel růst

Předvánoční oživení signalizoval nárůst prodejů ve specializovaných prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím bezmála o desetinu, podobně výrazně přidal obrat v kategorii kosmetických a toaletních výrobků.

Naproti tomu oděvy a obuv v listopadu netáhly a jejich prodejci utržili meziročně o šest procent méně. Oživily však internetové obchody, na e-shopech zákazníci nechali v porovnání s listopadem 2022 o 5,6 procenta více.

„Jestli už jde o dlouho vyhlížený obrat nebo jen uspíšení vánočních nákupů motivované slevami ukážou až prosincová čísla. V každém případě do normálu se začne nákupní chování spotřebitelů vracet nejpozději na začátku příštího roku,“ říká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Některé indicie však ukazují, že oživení by mělo pokračovat i v prosinci. „Data z platebních terminálů UniCredit naznačují, že pozvolné zlepšování maloobchodních tržeb pokračovalo i během prosince. V letošním roce očekáváme pokračování tohoto trendu a spotřeba domácností by se měla vrátit do pozice tahouna růstu HDP,“ konstatuje ekonom UniCredit Jiří Pour.

Podle Dufka zatím maloobchod proti předcovidovému roku 2019 stále zaostává, a sice reálně o čtyři procenta. „S koncem inflační vlny se však tento skluz začne postupně umazávat a je pravděpodobné, že co do prodejů se maloobchod dostane na úroveň posledního předcovidového roku nejpozději na začátku roku 2025,“ dodává Dufek.