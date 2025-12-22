Otevíraný úsek dálnice Lietavská Lúčka–Dubná Skala je dlouhý 13,5 kilometru. Z toho 7,5 kilometru připadá na tunel Višňové. Motoristé tak při jízdě po dálnici D1 vedoucí od Bratislavy dál na východní Slovensko už nebudou muset projíždět přes Žilinu a následně po silnici první třídy u řeky Váh, kde se v dopravních špičkách dosud vytvářely dlouhé kolony.
Po otevření nové dálnice ale motoristé nebudou moci využívat sjezd do města Vrútky. Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž už dříve řekl, že tato silnice byla vybudována před deseti lety a už nesplňuje nynější bezpečnostní normy pro dálniční výjezdy.
Průběh příprav a samotné výstavby tunelu Višňové označila slovenská média a někteří odborníci za příklad špatných politických rozhodnutí a manažerských selhání. Průzkumná štola tunelu se začala razit v roce 1998. První vláda nynějšího premiéra Roberta Fica v roce 2010 odhadovala, že tunel bude hotov o čtyři roky později.
Nakonec tam v roce 2014 jen začaly stavební práce; tomu předcházelo zrušení výstavby úseku formou projektu veřejně-soukromého partnerství (PPP) a následný nový výběr zhotovitele díla. V roce 2019 pak Slovensko kvůli pomalému postupu prací ukončilo spolupráci s konsorciem italské stavební firmy Salini Impregilo a slovenské společnosti Dúha, které mělo stavbu tohoto dálničního úseku na starosti.
O dva roky později stát podepsal smlouvu na dokončení tunelu se společností Skanska. Ve zvláštní soutěži pak země vybrala dodavatele technologického vybavení pro uvedený tunel.
Dálnice D1 v budoucnu propojí Bratislavu a Košice na východním Slovensku. Po otevření tunelu Višňové chybí ještě dva úseky D1. První z nich, a to obchvat Ružomberoku, měl být hotov už před osmi lety, nakonec by se tak mělo stát v příštím roce. Zbylý úsek D1 na severu Slovenska se dosud nezačal stavět; minulý týden navíc příslušný úřad nařídil tendr na výběr stavitele této části dálnice s tunely zrušit. Zdůvodnil to diskriminačním nastavením jedné z podmínek soutěže.
