Sbalit batoh a strávit víkend v Istanbulu. Ačkoli českou metropoli dělí od té turecké téměř tři hodiny letu, na několikadenní výlet tam nyní, mimo sezonu vyráží čím dál více Čechů. Cesta do Turecka se totiž v současnosti vyplatí, a to hlavně díky extrémnímu propadu tamní měny. Slabá turecká lira v kombinaci s posilující korunou českým turistům zlevnila nákupy, služby i vstupy na památky. To je navíc láká i k nákupu klasického zájezdu na léto.