Co bude s Twitterem po vstupu Muska? Kolem obchodu je stále celá řada otázek

Elon Musk získá nad sociální sítí Twitter kontrolu a firma se i kvůli tomu přestane jako veřejná společnost obchodovat na burze. Akcionáři za kmenovou akcii obdrží 54,20 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 1 200 korun. Informovala o tom agentura Bloomberg.

1 Jak bude Twitter nadále fungovat?

Musk má s Twitterem podle svých dosavadních prohlášení velké plány. Chtěl by z ní vytvořit platformu, která bude postavená na respektu a plném dodržování svobody slova i projevu. Zároveň uvažuje třeba i o odstranění reklam pro placené uživatele.

Ve hře ale také třeba je, že sídlo společnosti Twitter by se mohlo přeměnit na ubytovnu pro bezdomovce, což Musk ve svých předchozích tweetech už několikrát naznačoval. Kromě toho Musk také slíbil zavést na Twitteru další nové funkce. Hovořil například o zpřístupnění algoritmů pro zvýšení důvěryhodnosti či ověřování všech lidí.

„Svoboda projevu je základem fungující demokracie a Twitter je digitální svět, kde se diskutuje o věcech životně důležitých pro budoucnost lidstva,“ uvedl Musk.

2 Jaká bude vlastnická struktura?

Z prohlášení společnosti Twitter plyne, že vedení této sítě s žádnými dalšími většinovými spoluinvestory kromě Muska nepočítá. Twitter má být prodán subjektu, který je zcela pod kontrolou miliardáře Elona Muska. Pokud tedy Musk bude chtít do vlastnických vztahů kolem Twitteru někoho přizvat, může mu nabídnout maximálně menšinový podíl bez zásadnějšího podílu na řízení.

3 Co bude se současným vedením?

Ředitel Twitteru Parag Agrawa už s ohledem na transakci vyjádřil své obavy ohledně dalšího vývoje této sítě. Pro něj i pro velkou část současných pracovníků je totiž aktuální vývoj kolem Twitteru velmi znepokojivý.

Musk se v posledních týdnech k současnému představenstvu firmy Twitter zároveň vyjadřoval poměrně kriticky. Když před pár týdny odkoupil první devítiprocentní podíl na fungování této firmy, vypadalo to, že do představenstva i kvůli tomu sám zasedne. Nakonec si to ale rozmyslel.

Změny ve vedení podniků jsou v případě takových obchodů běžné. Sám Musk ale aktuálně plní i funkci generálního ředitele společnosti Tesla či SpaceX, takže jeho časové možnosti pro vedení dalších podniků jsou v tomto momentu poměrně omezené.

4 Jak a čím celou operaci Musk zaplatí?

Jmění Elona Muska se sice odhaduje na 270 miliard dolarů, což z něj dělá nejbohatšího člověka na světě, jen malou část svého bohatství však má v hotovosti či na bankovních účtech. Jde jen asi o tři miliardy amerických dolarů. Z tohoto pohledu tak musí přemýšlet o způsobu financování svých twitterových aktivit.

Financování nabídky na převzetí Twitteru se podle agentury Bloomberg skládá z kapitálového závazku ve výši 21 miliard dolarů. Velkou roli také hrají i různé půjčky a další finanční závazky od několika bank v celkové výši 25,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu skoro 580 miliard korun. Zakladatel automobilky Tesla má zároveň rozjednanou půjčku proti svému současnému podílu ve firmě, který je oceněn na 3,4 miliardy dolarů.

Musk rovněž uvažuje o tom, že do projektu zahrne i další podobně smýšlející investory, kteří by měli kolem dalších kroků Twitteru podobné cíle. To by tak znamenalo, že mu tyto osoby finančně s akvizicí pomohou, což naznačil mimochodem i sám Musk.

„Záměrem je udržet si tolik akcionářů, kolik umožňují americké zákony,“ řekl Musk. Obecně ale americké firmy nemají více než 2 tisíce akcionářů, což znamená, že s drobnými investory se v případě dokončení tohoto obchodu počítat nedá.

Musk může celou transakci uhradit i prostřednictvím prodeje jeho podílů v soukromých společnost SpaceX nebo The Boring Company, což se ale podle expertů příliš očekávat nedá.

5 Co se stane, když k obchodu nedojde?

Ačkoliv se Musk i představenstvo Twitteru k ohlášenému obchodu už několikrát vyjadřovali, žádná ze stran dosud nespecifikovala případné negativní sankce jeho nedovršení. Z obdobně velkých transakcí je ale možné předpokládat, že pokud by si Musk koupi Twitteru rozmyslel, musel by zaplatit poplatky v řádu několika miliard amerických dolarů.

6 Jaké budou další kroky?

Elon Musk se na koupi společnosti Twitter za 44 miliard dolarů dohodl v pondělí večer. Firma uvedla, že její správní rada transakci jednohlasně schválila. Nyní ale musejí dohodu ještě odsouhlasit akcionáři a regulátoři. Termín takového hlasování ale není dosud znám.