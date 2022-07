U Plzně vznikne obří podnikatelský park. Může na něm vyrůst gigatovárna na baterie

Majitelem je ministerstvo obrany, které by pozemky mělo převést na Plzeňský kraj. Na místě by mohla vzniknout továrna na výrobu baterií do elektromobilů, takzvaná gigafactory.

Kraj by měl být koordinátorem a zřizovatelem parku. Na přípravě se mají podílet mimo jiné i ministerstva průmyslu, životního prostředí nebo dopravy. Počítá s demolicí letištní infrastruktury a přípravou strategické rozvojové zóny. Odhadované náklady včetně přípravy podnikatelského parku činí devět miliard korun v následujících čtyřech letech.

Část nákladů je podle MPO určena na investice s přesahem do dopravní obslužnosti a dalších nákladů okolních obcí. „Další část nákladů by byla nedílnou součástí vzniklé průmyslové zóny, a proto by byla hrazena z programu určenému na přípravu velkých lokalit včetně infrastruktury – Smart Parks for the Future,“ uvedlo ministerstvo.

O výstavbu továrny na výrobu baterií pro elektromobily má největší zájem německá automobilka Volkswagen (VW). Plzeňský kraj dříve uvedl, že automobilka počítá s investicí až 120 miliard korun a zaměstnala by až 4500 lidí. Pro svůj záměr se rozhoduje mezi Českem, Maďarskem a Polskem.

MPO dnes upozornilo na to, že plánovaný projekt obnovy prostranství nevyužívaného letiště umožní využití i k jiným projektům než z automobilového průmyslu. „Spolupráce s významnými technologickými partnery, kteří by se zde mohli usadit, slibuje výrazný ekonomický přínos a nová pracovní místa v ekologické výrobě s vysokou přidanou hodnotou,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).