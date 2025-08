Žádné demolice. Uhelné elektrárny v Evropě se mohou proměnit na datová centra

Případný zájem technologických gigantů o klasické uhelné a plynové elektrárny může pomoci také evropským energetickým společnostem, a to včetně francouzské firmy Engie, německé RWE či italské Enel. Momentálně se totiž počítá s tím, že většina uhelných elektráren v Evropě se do roku 2038 uzavře, píše agentura Reuters.

Evropské energetické firmy by tedy nemusely nést takové náklady, které k uzavírání vysloužilých elektráren patří. Místo demolice se nabízí cesta pronájmu či jejich přestavby, ze které budou díky případným dlouhodobých kontraktům na dodávky energií těžit právě i energetičtí giganti. Pro ně jde o příležitost, jak proměnit vysloužilé bloky na stabilní zdroj příjmů.

Ve hře jsou kontrakty na odběr elektřiny v hodnotě stovek až miliard eur. Je totiž patrné, že právě datová centra jsou na přísunu elektřiny závislá. „Jde o dlouhodobé obchodní vztahy, které nám pomohou rozložit rizika a podpoří investice do infrastruktury,“ říká analytik Simon Stanton z německé společnosti RWE.

Datová centra jako vítaný zákazník

Energetické nároky datových center se pohybují od stovek megawattů po gigawatty. Jelikož chtějí být zároveň co nejvíce ekologická, často jsou ochotna platit za přísun zelené elektřiny. Nedělá jim tedy problém za odběr jedné megawatthodiny oproti standardu platit až o 20 eur navíc, píše Reuters.

To energetickým firmám v Evropě může částečně pomoci k financování odklonu od fosilních paliv. Technologičtí giganti tedy mohou přispět k budování nových větrných a solárních parků po celém Evropě. „Je to nový byznys,“ potvrzuje Michael Kruse z konzultantské společnosti Arthur D. Little.

Podle údajů organizace Beyond Fossil Fuels by do roku 2038 mělo být uzavřeno až 153 elektráren v Evropské unii a Velké Británii, které spalují uhlí nebo lignit. Ty by se měly přidat k 190 podobným provozům, jež na území Evropy skončily od roku 2005.

První projekty v Evropě již vznikají

Řadu z těchto vysloužilých uhelných elektráren tak může čekat nová budoucnost. Mimoevropským příkladem může být třeba bývalá uhelná elektrárna Hazelwood v Austrálii, která zavřela v roce 2017. Právě ta ale nyní prochází přeměnou na moderní datové centrum.

Prvním iniciativy se ale objevují také v Evropě. Společnost JLL pracuje na přestavbě bývalé německé elektrárny na datové centrum o výkonu 2,5 GW. Britská společnost Drax plánuje využít části své bývalé uhelné elektrárny v Yorkshiru, která dnes spaluje biomasu. Francouzská EDF vybírá developery pro své dva nové projekty.

Technologickým firmám jde hlavně o čas. V tomto ohledu je výhoda, že povolování datových center na místě vysloužilých provozů bude v případě Evropy ve srovnání s budováním nových zařízení mnohem rychlejší.

Dnešní celková kapacita datových center na území Evropy je navíc v porovnání s Asií či Spojenými státy nízká. Řada firem proto tlačí ke změnám, a právě vysloužilé elektrárny mohou být trefou do černého. „V elektrárnách je k dispozici infrastruktura pro vodu i odvod tepla. Vše do sebe zapadá,“ uzavírá pro agenturu Reuterus Bobby Hollis, který je ve společnosti Microsoft viceprezidentem pro energetiku.