Nová budoucnost Sokolovské uhelné: solární panely. Dnes je plyn tak drahý, že je lepší pálit uhlí, říká spolumajitel

Jaroslav Rokos, SUAS Group.

Lidovky.cz: Co říkáte na ceny elektřiny?

Překvapilo mě to. Nikdo nečekal, že se dostane povolenka na stávající hodnoty. Zemní plyn je tak drahý, že zvýhodňuje výrobu elektřiny a tepla z uhlí. To je paradox současné situace. Můj osobní názor je, že plyn nebude dlouhodobě tak drahý jako dnes. Až cena klesne, zlevní i elektřina. Pokud se ale v Německu stanoví minimální cena emisní povolenky v nynější výši, tak to zlevnění elektřiny nebude na úroveň první poloviny roku 2021.

Lidovky.cz: Mají Němci páku na to, jak cenu povolenky ovlivnit?

Myslím, že je v silách německé politiky to ovlivnit.