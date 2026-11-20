„Ukrajina pokračuje v provádění reforem, zatímco se každý den brání. Dnes vyplácíme téměř osm miliard eur, což je dosud největší platba. Je to jasný důkaz, že skutečný pokrok v reformách přináší skutečné výsledky a výhody,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že Ukrajina se může na podporu ze strany EU spolehnout.
Z dnes vyplacené částky pochází 5,1 miliardy eur z unijní půjčky pro Ukrajinu v celkové výši 90 miliard eur, určené na roky 2026 a 2027. Zbývající prostředky pocházejí z původního Nástroje pro Ukrajinu, který EU zřídila pro období 2024 až 2027 a který má celkem k dispozici až 50 miliard eur.
Slouží k financování obnovy a modernizace země, udržení chodu ukrajinského státu, podpoře investic a provádění reforem potřebných pro vstup do Evropské unie.
Vyplacení peněz předcházelo splnění reformních a investičních podmínek v řadě oblastí. Patří mezi ně reforma soudnictví, boj proti korupci a praní špinavých peněz, správa veřejného majetku, podnikatelské prostředí, decentralizace, energetika či digitální a zelená transformace.