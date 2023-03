Ukrajinská pole jsou plná toxinů. Obnova obilnice Evropy potrvá desítky let

Vědci z Ústavu pro půdoznalství a agrochemický výzkum na Ukrajině odhalili, že tamější válka znehodnotila skoro 10,5 milionu hektarů ukrajinské zemědělské půdy. To může být do budoucna poměrně velkým problémem, neboť Ukrajina byla dlouhá léta považována za obilnici Evropy. Nyní je ale takto znečištěna asi jedna čtvrtina dostupné ukrajinské zemědělské půdy, jak informovala agentura Reuters.

Když ukrajinská armáda v listopadu dobyla zpět chersonská území, vrátil se zpět domů i zemědělec Andrij Povod. Svou obilnou farmu ale našel v troskách. Přišel o dva traktory, skoro všechny zásoby pšenice a hned jedenáct jeho budov bylo spáleno. Problém rovněž je, že jeho půda je plná nevybuchlé munice.

Ukrajinští vědci tak upozorňují, že obnova ukrajinské půdy nemusí být do budoucna vůbec lehkým úkolem. Pro agenturu Reuters to potvrdila i řada odborníků, podle kterých úplná náprava škod potrvá ještě desítky let. Dopadnout to citelně může i na celosvětové dodávky potravin, které tak mohou být ještě dlouho problematické.

Zaminovaná pole

Některé oblasti jsou dokonce tak zaminované i zničené, že se podobně jako některá bojiště z období první světové války už možná nikdy nevrátí k původní zemědělské produkci. Válka negativně poznamenala i křehké ekosystémy mikroorganismů.

„Pro náš region jde o velký problém. Tuhle půdu bude těžké obnovit,“ řekl pro Reuters sedmadvacetiletý zemědělec Povod, který má svou farmu asi 10 kilometrů od řeky Dněpr.

Před vypuknutím války byla Ukrajina čtvrtým největším vývozcem kukuřice a pátým největším prodejcem pšenice na světě. Šlo o klíčového dodavatele mnoha důležitých zemědělských plodin pro chudé země v Africe i na Blízkém východě. Tedy pro ty země, které jsou na dovozu takovýchto surovin velmi závislé.

Nejnovější data ukazují, že válečné škody by mohly snížit potenciální ukrajinskou sklizeň obilí o 10 až 20 milionů tun za rok, a tedy asi o třetinu vzhledem k tomu, jaká byla produkce před vypuknutím války. Aby se do budoucna vrátila na podobné míry, museli by tamější zemědělci provést hned několik značných změn, mezi které se řadí i zavedení nových zemědělských technologií do ukrajinské praxe.

„Dnes jsou problém vysoké ceny, ale potraviny k dispozici máme. Za rok ale může nastat situace, že ty potraviny prostě nebudou, pokud se s tím nezačne něco dělat,“ uvedl pro agenturu Reuters Andrij Vadaturskij, který je generálním ředitelem ve společnosti Nibulon, jednom z největších ukrajinských producentů obilí.

Obnovení půd by vyšlo na miliardy

Půdoznalci z ukrajinského institutu odhadují, že obnovení ukrajinské půdy do původního stavu by stálo asi 15 miliard amerických dolarů (zhruba 330 miliard korun). Američtí akademici Remi de Matos-Machado a Hupy v roce 2008 uvedli, že na bývalém bojišti z první světové války poblíž francouzského Verdunu zůstávala některá pole více než sto let neobdělávaná a situace na Ukrajině by tak mohla v tomto ohledu podobná.

Pokud by taková pole byla využívána, hrozí podle odborníků i zdravotníků rizika pro lidská zdraví. Toxiny v půdě se totiž mohou nahromadit v rostlinách. „Je nesmírně důležité, abychom pochopili, jak složitá současná situace na Ukrajině je,“ uvedla agentuře Reuters britská vědecká pracovnice Naomi Rintoul-Hynesová.

Práce na odminování farem v Chersonské oblasti nyní ani neprobíhají. Boje na východě Ukrajiny jsou totiž stále v plném proudu a ruské síly se snaží některá místa stále ostřelovat.

Pro ukrajinský zemědělský sektor jsou problematické i velké škody na infrastruktuře, které podle odborníků dosahují až na částku 35,3 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 780 miliard korun.

„Lidé si myslí, že jakmile se na Ukrajině podaří dosáhnout míru, bude potravinová krize vyřešena. V případě Ukrajiny ale bude samotná obnova trvat opravdu dlouho,“ uvedla pro agenturu Reuters Caitlin Welshová jako ředitelka Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu.