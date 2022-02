Aerolinky ruší lety na Ukrajinu. Nepoletí nejspíš ani v následujících dnech

„Z důvodů aktuální situace uzavření vzdušného prostoru Ukrajiny byl dnešní let OK 918 a zpáteční OK 919 zrušený,“ potvrdila MF DNES mluvčí skupiny Smartwings Vladimíra Dufková.

O tom, zda budou rušeny i následující lety se bude rozhodovat podobně jako nyní na denní bázi. Dopad na další linku Českých aerolinií v regionu - do Moskvy zatím neovlivňuje, protože ve čtvrtek tuzemské aerolinky do ruské metropole nelétají. První plánovaný spoj je v pátek.

Podle Divíškové se zatím uzavření vzdušného prostoru Ukrajiny neprojevuje mimořádnostmi na jiných linkách. Přestože letadla musí zemi kvůli bezpečnosti oblétat, během čtvrtečního dopoledne nebyly zaznamenány žádná významná zpoždění.

„Východní Ukrajině se letadla vyhýbají už od roku 2014,“ uvedl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Oblétat oblasti držené proruskými separatisty donutilo sestřelení malajsijského letadla směřujícího z mezinárodního letiště v Kuala Lumpur v červenci 2014. O dva roky později nizozemská vyšetřovací komise (Nizozemci představovali většinu pasažérů sestřeleného letounu) uvedla, že stroj byl sestřelený sovětskou raketou protiletadlového systému Buk vypálenou z území kontrolovaného separatisty.

V letadle směřujícím do nizozemského Amsterdamu zemřelo všech 289 lidí.